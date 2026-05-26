Vietnam y Estados Unidos promueven una cooperación estable, sustantiva y a largo plazo

Hanoi (VNA) — El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, propuso a Estados Unidos continuar promoviendo la cooperación económica y comercial hacia un enfoque equilibrado, equitativo y de beneficios compartidos, al tiempo que amplíe la cooperación en transformación digital, intercambio pueblo a pueblo y la superación de las consecuencias de la guerra.

Al recibir hoy a una delegación de legisladores estadounidenses encabezada por el congresista Michael Baumgartner, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el canciller valoró el papel del Congreso de Estados Unidos en la promoción de las relaciones bilaterales, a través de intercambios de delegaciones, contactos entre legisladores, diálogos entre comités especializados y cooperación entre los órganos legislativos de ambos países.

El ministro compartió las orientaciones de política exterior de Vietnam tras el XIV Congreso Nacional del Partido, reafirmando la línea de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, así como el compromiso de ser un amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional.

Subrayó que la diplomacia vietnamita se implementa de manera integral a través de los pilares de la diplomacia del Partido, del Estado y del pueblo, en los cuales la diplomacia parlamentaria desempeña un papel importante.

Vietnam considera a Estados Unidos un socio de importancia estratégica prioritaria, afirmó Le Hoai Trung, quien solicitó continuar implementando eficazmente los entendimientos comunes y acuerdos de alto nivel, y profundizar, estabilizar y hacer más sustantiva la Asociación Estratégica Integral.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y el congresista Michael Baumgartner (Fuente: VNA)

Asimismo, instó a mantener canales de diálogo regulares y abordar adecuadamente las diferencias sobre la base del respeto a los sistemas políticos, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de cada parte.

El alto funcionario reiteró la disposición de Vietnam para coordinar estrechamente con la parte estadounidense, incluido el Congreso, a fin de promover la cooperación mutuamente beneficiosa y contribuir a la paz, estabilidad y desarrollo regional.

Por su parte, los congresistas estadounidenses expresaron su satisfacción por visitar Vietnam en el contexto del continuo desarrollo positivo de las relaciones bilaterales tras su elevación a Asociación Estratégica Integral, y reafirmaron la importancia que conceden a los vínculos con Hanoi, así como su deseo de fortalecer los intercambios entre ambos congresos.

En el ámbito económico y comercial, ambas partes coincidieron en que este sector sigue siendo un motor clave de las relaciones bilaterales, y reconocieron los esfuerzos para negociar y abordar cuestiones comerciales, incluidas las tarifas, de manera equilibrada y conforme a los intereses de ambos países.

Respecto a las investigaciones bajo la Sección 301 de Estados Unidos, Le Hoai Trung aseguró que Vietnam no tiene políticas de sobrecapacidad industrial ni utiliza trabajo forzoso, y pidió a la parte estadounidense una consideración objetiva y justa, acorde con la realidad de la cooperación económica y comercial bilateral.

Las dos partes también intercambiaron opiniones sobre asuntos internacionales y regionales de interés común, incluida la situación en Asia-Pacífico, la seguridad energética y la seguridad marítima y aérea.

Sobre la cuestión del Mar del Este, subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como de resolver las disputas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982.

Los congresistas estadounidenses reafirmaron su apoyo a la resolución pacífica de disputas y a la cooperación en foros regionales e internacionales./.

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