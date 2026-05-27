Máximo dirigente vietnamita parte de Hanoi rumbo a Tailandia

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel vietnamita, partió hoy de Hanoi para realizar una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo de 2026.



La visita se lleva a cabo por invitación del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y su esposa.



La delegación oficial incluye a altos dirigentes del Partido y del Gobierno, entre ellos los ministros de Defensa, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Finanzas, Ciencia y Tecnología, e Industria y Comercio, así como otros altos funcionarios y el embajador de Vietnam en Tailandia.



La visita del máximo dirigente vietnamita reviste importancia no solo como evento diplomático que conmemora el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, sino también como una oportunidad estratégica para profundizar la cooperación en un panorama global en constante cambio.



También se produce después de que Vietnam y Tailandia elevaran sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025, cuando ambas partes firmaron ocho memorandos de entendimiento y adoptaron una declaración conjunta de 34 puntos, descrita como el marco de cooperación más completo en la historia de las relaciones bilaterales. /.

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