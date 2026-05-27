Rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Boston donde trabajó durante su juventud

Nueva York (VNA) – Con motivo del 136.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890), el embajador Do Hung Viet, jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), encabezó el 25 de mayo (hora local) una delegación de diplomáticos y funcionarios vietnamitas en Nueva York para visitar el hotel Omni Parker House, en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, donde el líder revolucionario vietnamita trabajó entre 1912 y 1913 durante su travesía en busca de un camino para liberar a Vietnam.



A la actividad conmemorativa y ceremonia de homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Boston también asistieron representantes de la comunidad vietnamita, intelectuales y estudiantes residentes en el noreste de Estados Unidos. En un ambiente solemne y emotivo, los participantes recordaron hitos importantes en la vida y trayectoria revolucionaria del líder vietnamita, especialmente el período en que vivió y trabajó en Boston y Nueva York.



Durante esos años, el joven patriota Nguyen Tat Thanh - otro nombre de Ho Chi Minh - observó de cerca la vida política y social estadounidense, estudió las ideas democráticas, el movimiento contra la discriminación racial y otros valores progresistas de la humanidad, experiencias que contribuyeron a moldear su pensamiento sobre la vía de liberación nacional para Vietnam.



En el marco de la visita, la dirección del hotel Omni Parker House presentó a la delegación documentos y objetos relacionados con la estancia de Ho Chi Minh en Boston, entre ellos el área de la panadería y una mesa de mármol vinculada a su trabajo hace más de un siglo. Asimismo, los visitantes conocieron dos especialidades emblemáticas del hotel: el “Boston Cream Pie” y los “Parker House Rolls”, elaborados según recetas originadas en la época en que Nguyen Tat Thanh trabajaba allí como ayudante de cocina y panadero.



En conversaciones con representantes del hotel, el embajador Do Hung Viet destacó que el Parker House no solo constituye un sitio histórico ligado a la vida del Presidente Ho Chi Minh, sino también un símbolo vivo de la profundidad de los intercambios pueblo a pueblo y de los vínculos históricos especiales entre Vietnam y Estados Unidos.



El diplomático subrayó que preservar y difundir las historias sobre Ho Chi Minh en territorio estadounidense contribuye a que los amigos internacionales comprendan mejor la trayectoria revolucionaria del líder vietnamita, así como la historia y las aspiraciones de independencia y paz del pueblo vietnamita.



Asimismo, expresó su reconocimiento a la dirección del hotel por conservar durante años documentos, objetos y recuerdos relacionados con Ho Chi Minh, además de brindar siempre una cálida acogida a las delegaciones vietnamitas que visitan el lugar. También valoró los esfuerzos del establecimiento por promover cada vez más el valor histórico y cultural de este sitio especial, en honor al líder vietnamita, reconocido como héroe de la liberación nacional y figura cultural mundial.



Inaugurado en 1855, el hotel Omni Parker House es considerado el hotel en funcionamiento continuo más antiguo de Estados Unidos. A lo largo de su historia, ha recibido a numerosas personalidades destacadas del país y del estado de Massachusetts, incluidos los expresidentes John F. Kennedy y Bill Clinton.



El Presidente Ho Chi Minh figura entre las personalidades más célebres que trabajaron en el hotel, junto con el activista afroamericano Malcolm X y el chef Emeril Lagasse.



El libro “Heaven, By Hotel Standards”, dedicado a la historia del Omni Parker House, menciona en múltiples ocasiones nombres asociados al líder vietnamita, como Ho Chi Minh, Nguyen Sinh Cung, Nguyen Tat Thanh y “Anh Ba”. En el capítulo “Estrellas culinarias, ayer y hoy”, la autora Susan Wilson relata que, durante su estancia en Estados Unidos entre 1912 y 1913, Ho Chi Minh trabajó como ayudante de cocina y panadero en el hotel de Boston, donde demostró talento culinario y posteriormente estudió con el célebre chef Auguste Escoffier en el Hotel Carlton. Sin embargo, añade la autora, la mayor obra de su vida fue liderar la lucha por la independencia de Vietnam del dominio colonial francés y promover el movimiento comunista internacional./.

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