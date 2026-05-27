Visita del máximo dirigente vietnamita a Filipinas marcará una nueva etapa en nexos bilaterales

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, realizará una visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio, en lo que será un acontecimiento histórico para las relaciones bilaterales, al abrir nuevas perspectivas de cooperación entre ambos países, afirmó el embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernández III.

En una entrevista concedida a la prensa sobre el significado de la visita y las perspectivas de cooperación futura entre ambos países, el diplomático destacó que esta visita de Estado tiene un significado histórico porque será la primera vez que un Secretario General del Partido Comunista de Vietnam visite Filipinas, lo que marcará también el primer encuentro oficial entre los máximos dirigentes de ambos países.

La visita coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, ofreciendo a ambas partes la oportunidad de revisar los logros alcanzados y proyectar la relación bilateral hacia el futuro, resaltó.

Se prevé que la agenda incluya de forma integral áreas de cooperación como comercio, cultura, seguridad y coordinación en la ASEAN, así como en foros multilaterales como las Naciones Unidas, dijo.

Según el embajador Francisco Noel R. Fernández III, durante las últimas cinco décadas las relaciones entre Filipinas y Vietnam se han fortalecido significativamente en diversos ámbitos, especialmente en los intercambios pueblo a pueblo. Cerca de 430 mil turistas filipinos han visitado Vietnam, mientras que unos 33 mil 500 vietnamitas han viajado a Filipinas.

Mientras que en el pasado era necesario hacer escala en un tercer país para viajar entre ambas naciones, actualmente existen numerosos vuelos directos que conectan ciudades filipinas con Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, dijo y afirmó que Filipinas también está alentando a las aerolíneas vietnamitas a abrir nuevas rutas para impulsar aún más los intercambios entre ambos pueblos.

En el ámbito educativo, cada vez más estudiantes filipinos viajan a Vietnam para cursar estudios universitarios y de posgrado. A su vez, numerosos estudiantes vietnamitas se trasladan a Filipinas para realizar prácticas profesionales y completar parte de su formación académica.

En materia de seguridad, el intercambio realizado el año pasado entre las guardias costeras de Filipinas y Vietnam refleja el interés de ambos gobiernos por ampliar la cooperación en este sector. Este año, se espera que oficiales del Ministerio de Defensa vietnamita participen en cursos de inglés en Filipinas, mientras Vietnam organizará programas de enseñanza del idioma vietnamita para personal militar filipino.

Ambos países también están ampliando la cooperación en deportes militares, indicó y agregó que Vietnam será próximamente sede de una competencia entre las fuerzas armadas de los países de la ASEAN, contribuyendo a fortalecer los vínculos entre los ejércitos de la región.

Las relaciones económicas bilaterales continúan creciendo de manera sostenida. Diversas empresas filipinas invierten actualmente en Vietnam en sectores como alimentos, energías renovables, infraestructura y suministro de agua potable. Ambas partes también han promovido la cooperación en el sector portuario.

En el plano cultural, el público filipino podrá disfrutar por primera vez del tradicional teatro vietnamita de marionetas acuáticas en el sitio histórico de Intramuros, en Manila.

“Quiero subrayar que la base actual de las relaciones entre Filipinas y Vietnam es muy sólida, y ambos países están preparados para avanzar hacia una nueva fase de desarrollo de los vínculos bilaterales”, afirmó.

Según el embajador, la próxima visita permitirá a ambos países evaluar integralmente las relaciones bilaterales y definir nuevas orientaciones para esta etapa de cooperación. Añadió que ambas naciones son economías dinámicas de tamaño mediano, desempeñan un papel activo dentro de la ASEAN y poseen fortalezas complementarias más que competitivas.

Indicó que durante la Cumbre de la ASEAN celebrada en Cebú, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, compartió la experiencia de Vietnam en materia de desarrollo y crecimiento económico. Vietnam figura actualmente entre las economías con mayor crecimiento de la ASEAN, lo que le permite aportar contribuciones significativas a los debates regionales.

Desde la perspectiva filipina, el país cuenta con fortalezas en el ámbito marítimo. Por ello, en la Cumbre de Cebú, Filipinas propuso la creación de un centro marítimo de la ASEAN, iniciativa que recibió el respaldo de los líderes regionales. Un mayor enfoque en los mares que conectan a los países del bloque permitirá aprovechar de manera más eficiente los recursos compartidos.

Tanto Filipinas como Vietnam muestran especial interés en promover una economía azul sostenible. La bahía de Ha Long, por ejemplo, representa un modelo exitoso de economía azul, que combina acuicultura y desarrollo turístico basado en los recursos marinos.

Los intereses de Filipinas como nación marítima y la estrategia vietnamita orientada al desarrollo de la economía azul presentan numerosas coincidencias, lo que abre un amplio potencial de cooperación. Ambos países pueden fortalecer el intercambio de experiencias y apoyarse mutuamente en áreas vinculadas con la economía marítima, los asuntos oceánicos y el desarrollo sostenible dentro de la ASEAN.

Enfatizó que durante la visita del máximo dirigente vietnamita a Filipinas, ambos países celebrarán además un foro empresarial bilateral destinado a crear oportunidades de encuentro entre compañías, buscar socios estratégicos y ampliar la cooperación en inversiones.

El embajador Francisco Noel R. Fernández III señaló que numerosas grandes corporaciones filipinas están expandiendo fuertemente sus inversiones en Vietnam. Un ejemplo destacado es la Corporación de Alimentos Jollibee, que cuenta actualmente con 233 establecimientos en el país y prevé elevar la cifra a 300 antes de finalizar este año. Según explicó, el éxito de la marca se debe a una estrategia de expansión local antes de consolidarse en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Por otra parte, valoró positivamente la entrada de vehículos eléctricos de Vingroup al mercado filipino, considerándola una contribución importante a la promoción del transporte sostenible y una muestra del compromiso de largo plazo de las empresas vietnamitas en Filipinas.

Muchas grandes corporaciones filipinas muestran gran interés en el mercado vietnamita, mientras que las empresas vietnamitas también buscan activamente socios filipinos, valorando su experiencia y conocimientos especializados. Un ejemplo es una empresa filipina que actualmente opera cinco plantas de tratamiento de agua en Vietnam mediante una empresa conjunta con un socio local para abastecer parques industriales y fábricas con inversión extranjera.

Asimismo, empresas vietnamitas han manifestado interés en cooperar con compañías filipinas con experiencia en gestión portuaria internacional. Si las negociaciones avanzan favorablemente, podrían desarrollarse nuevos puertos internacionales en Vietnam bajo modelos de empresa conjunta entre firmas de ambos países.

Según el embajador, todavía existe un amplio margen para profundizar la cooperación económica bilateral, especialmente en sectores vinculados a grandes corporaciones. La inversión empresarial de gran escala permitirá construir una base de cooperación más estable y sostenible a largo plazo, a diferencia de las actividades comerciales de corto plazo, más vulnerables a los cambios del mercado. Actualmente, una empresa filipina participa en la inversión y operación de cinco autopistas en Vietnam bajo el modelo de construcción-operación-transferencia.

Francisco Noel R. Fernández III señaló además que se espera que los líderes de ambos países acuerden elevar el comercio bilateral desde los actuales 8,3 mil millones de dólares hasta superar los 10 mil millones de dólares. Más allá de sectores tradicionales como el arroz y los semiconductores, la cooperación también se ampliará hacia la economía azul y la gestión conjunta y sostenible de los recursos marinos sobre bases científicas.

El diplomático afirmó que los intercambios entre pueblos y el comercio bilateral continuarán expandiéndose. Filipinas anima a las aerolíneas vietnamitas a aumentar las conexiones hacia Manila y abrir rutas hacia otros destinos. Asimismo, prevé un aumento sostenido del turismo bilateral gracias a las similitudes culturales y al atractivo del turismo costero en ambos países.

Finalmente, el embajador destacó la importancia de la cooperación educativa y afirmó que los estudiantes vietnamitas y filipinos que viven y estudian en el país vecino actuarán como verdaderos “embajadores” de amistad, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. A su juicio, invertir en las nuevas generaciones será clave para garantizar el desarrollo sostenible de los vínculos entre Vietnam y Filipinas en el futuro./.