Vietnam y Camboya refuerzan cooperación cultural y mediática

Phnom Penh (VNA)- Una delegación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, encabezada por la viceministra Trinh Thi Thuy, realizó una visita a Camboya para reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos, sobre la base de los lazos históricos y culturales que unen a ambos países vecinos.



Durante la visita, desarrollada entre el 25 y el 27 de mayo, la viceministra vietnamita sostuvo conversaciones con el ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, para intercambiar orientaciones de cooperación en el ámbito de la información y la comunicación.



En las reuniones, ambas partes evaluaron los resultados de la cooperación en los sectores de prensa y comunicación durante los últimos años y acordaron intensificar la coordinación en la próxima etapa para responder a las nuevas exigencias de información y divulgación en el contexto de la transformación digital y una integración internacional cada vez más profunda.



El ministro camboyano propuso fortalecer la colaboración en la formación de recursos humanos altamente calificados y con conocimientos tecnológicos mediante el incremento de becas de estudio; promover la cooperación en almacenamiento y preservación de información; y reforzar la coordinación en la lucha contra las noticias falsas y los contenidos nocivos.



Por su parte, Trinh Thi Thuy afirmó que Vietnam está dispuesto a enviar expertos y docentes para participar en actividades de formación e intercambio de experiencias profesional en cursos organizados según acuerdo de ambas partes.



En cuanto al intercambio de información y la promoción conjunta, propuso fortalecer la cooperación en el intercambio de contenidos y productos mediáticos, así como facilitar el flujo informativo entre agencias nacionales de noticias, emisoras de radio y televisión y medios de comunicación de ambos países.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



La viceministra vietnamita también subrayó la necesidad de incrementar la cooperación en la producción e intercambio de contenidos destinados a promover la imagen, la historia, la cultura, las tradiciones, el deporte, el potencial turístico y los logros socioeconómicos de cada nación.



Asimismo, expresó el deseo de ampliar el intercambio de experiencias sobre investigación y aplicación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el análisis de datos y los sistemas de gestión de contenidos digitales, además de mejorar las capacidades de almacenamiento de información mediante infraestructuras bibliotecarias modernas.



Subrayó igualmente la importancia de fortalecer la cooperación en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, así como promover el uso seguro y eficiente de las tecnologías digitales en el sector de la información y la comunicación.



Previamente, la viceministra vietnamita mantuvo conversaciones con la ministra de Cultura y Bellas Artes de Camboya, Phoeurng Sackona.



La ministra camboyana subrayó que la cooperación cultural y artística se ha convertido en un puente esencial para profundizar las relaciones diplomáticas y la amistad entre los pueblos de ambos países.



Añadió que el fortalecimiento de los intercambios culturales no solo ayuda a los ciudadanos de ambas naciones a comprender mejor sus similitudes históricas y culturales, sino que también crea una base sólida para promover una cooperación integral.



Manifestó su expectativa de que las actividades de cooperación sigan ampliándose en consonancia con el potencial y la tradicional amistad entre ambos países, especialmente con motivo del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya, que se celebrará en 2027.



Por su parte, la viceministra Trinh Thi Thuy coincidió con las propuestas de la parte camboyana, y propuso continuar impulsando la cooperación en los ámbitos cultural y artístico mediante la implementación efectiva del Plan de Cooperación Cultural 2023-2027 y la elaboración temprana de un nuevo plan para la siguiente etapa.



Con vistas al 60.º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales en 2027, expresó el deseo de que ambos ministerios continúen coordinando la organización de más actividades de intercambio cultural y artístico, prestando especial atención a las localidades fronterizas compartidas por ambos países.



En el marco de su visita de trabajo a Camboya, la viceministra vietnamita copresidió además la ceremonia inaugural de la Semana Cultural de Vietnam en Camboya 2026, celebrada la víspera en el Teatro Chaktomuk, en Phnom Penh./.