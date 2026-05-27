Promueven identidad cultural de Vietnam en Camboya

Phnom Penh (VNA) – La Semana Cultural de Vietnam se inauguró en Phnom Penh el 26 de mayo, con una serie de actividades culturales y artísticas destinadas a mostrar la riqueza de la cultura vietnamita en Camboya y contribuir al fortalecimiento de los lazos entre los pueblos de los dos países vecinos.



La ceremonia de apertura, celebrada en el Teaotro Chaktomuk, contó con vibrantes actuaciones de la Federación de Circo de Vietnam, que combinaron acrobacias con música y danza tradicionales y contemporáneas para presentar una imagen vívida de la identidad cultural de Vietnam.



El evento fue copresidido por la viceministra vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo, Trinh Thi Thuy, y la ministra camboyana de Cultura y Bellas Artes, Phoeurng Sackona, con la asistencia del embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, diplomáticos extranjeros y un amplio público de ambos países.



En su discurso inaugural, Trinh Thi Thuy afirmó que el evento constituye una actividad concreta para implementar los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países, incluidos los resultados de la visita de Estado a Camboya realizada en febrero por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, así como el plan de cooperación cultural 2023–2027.



Según explicó, ambos ministerios han dado prioridad constante a la promoción de la cooperación cultural, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad y de los intercambios entre los pueblos.

La ministra camboyana de Cultura y Bellas Artes, Phoeurng Sackona, habla en la cita (Fuente: VNA)





La cooperación en cultura, deportes y turismo desempeña un papel vital en el fortalecimiento de la comprensión mutua, el fomento de la confianza y la profundización de las relaciones bilaterales, señaló la viceministra, quien expresó su esperanza de que el evento acerque los valores culturales vietnamitas al pueblo camboyano y al público internacional mediante un programa diverso que combina artes circenses con espectáculos tradicionales y modernos.



Añadió que el evento marca otro hito en el fortalecimiento de la relación duradera de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo” entre los dos países.



Por su parte, Sackona elogió los esfuerzos conjuntos de ambas partes para mantener este intercambio cultural anual, describiéndolo como un canal eficaz para reforzar la amistad entre las dos naciones unidas por profundos vínculos históricos. Señaló además que Camboya y Vietnam han mantenido constantemente un espíritu de solidaridad, entendimiento mutuo y estrecha cooperación.



El empresario camboyano Phan Bora afirmó que estos intercambios culturales ayudan a acercar a los pueblos y facilitan conexiones empresariales y sociales más sólidas. Expresó asimismo su esperanza de que se organicen programas similares, especialmente en las zonas fronterizas, para fortalecer aún más la conectividad cultural entre ambas naciones.



Como parte del evento, artistas vietnamitas también actuarán en la Universidad de Angkor y, en Siem Reap, el 29 de mayo./.