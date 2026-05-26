Vietnam y CNN impulsan cooperación mediática para promover cultura y turismo

Hanoi (VNA) - El viceministro vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo Phan Tam y el vicepresidente ejecutivo de CNN International Commercial, Phil Nelson, acordaron reforzar la cooperación en materia de comunicación en una nueva fase, durante un encuentro de trabajo celebrado en Hanoi.



La colaboración se orienta a la implementación de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, centrada en el desarrollo de la cultura vietnamita, con énfasis en la promoción internacional, la integración global y la construcción de marcas culturales y turísticas para fortalecer el poder blando del país.



En este marco, ambas partes buscan promover la gastronomía vietnamita en conexión con su patrimonio cultural.



Phan Tam destacó que CNN, como medio reconocido por su capacidad narrativa, puede contribuir de manera significativa a difundir imágenes sobre la cultura, la gastronomía, el pueblo vietnamita y el proceso de renovación y desarrollo ecológico del país, con un impacto más profundo y rápido que los formatos publicitarios tradicionales.



El viceministro subrayó que, gracias a la fuerte presencia global de CNN en mercados clave, ambas partes pueden continuar desarrollando campañas conjuntas y productos de comunicación especializados.

Imágenes que promocionan Vietnam como destino turístico en CNN a finales de 2024. (Fuente: TITC)

En particular, señaló que Vietnam está impulsando la promoción de su gastronomía asociada a valores del patrimonio cultural inmaterial, con el objetivo de difundir esta identidad en plataformas como CNN Travel.



Por su parte, Phil Nelson expresó su admiración por la rica historia, la cultura única y los destinos emblemáticos de Vietnam, como Hoi An, Da Nang, Da Lat y Hanoi, destacando que cada uno de ellos posee historias valiosas que merecen una mayor difusión internacional.



Asimismo, manifestó su interés en seguir colaborando estrechamente con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para narrar las historias de Vietnam de forma atractiva, innovadora y diferenciada.



El directivo señaló que CNN cuenta con un equipo especializado en producción audiovisual de alta calidad, lo que podría contribuir de forma eficaz a la promoción de los paisajes y destinos turísticos del país.



Añadió que Vietnam dispone de un gran potencial turístico en segmentos como el turismo cultural, gastronómico, de golf, resorts de lujo y turismo cinematográfico, por lo que es fundamental transmitir su atractivo a públicos adecuados, especialmente al segmento de alto poder adquisitivo.

El viceministro vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo Phan Tam se reúne con el vicepresidente ejecutivo de CNN International Commercial, Phil Nelson. (Fuente: TITC)

En relación con la promoción gastronómica, valoró la colaboración de Vietnam con la Guía Michelin, destacando la creciente reputación internacional de platos como el "pho" y el "banh mi", al tiempo que señaló la necesidad de contar historias más innovadoras para ampliar su alcance global.



También mencionó que el ecosistema de Warner Bros. Discovery incluye Food Network, lo que abre oportunidades para futuras colaboraciones en la promoción de la gastronomía vietnamita en múltiples plataformas.



En cuanto a la estrategia de cooperación en la nueva etapa, CNN está ampliando la organización de eventos internacionales a través de su serie “Perspectivas Globales”, que reúne a líderes políticos, empresariales y expertos para debatir sobre temas como turismo, inteligencia artificial, cultura y artes.



En el futuro, la cadena prevé organizar eventos similares en Vietnam o colaborar en la incorporación de contenidos y estándares internacionales en actividades realizadas en el país.



Para concretar los objetivos comunes, Phan Tam propuso desarrollar un sistema de indicadores clave de rendimiento (KPI), que incluya métricas como alcance, nivel de interacción, reconocimiento de marca nacional e intención de viaje.



Este sistema permitiría evaluar con mayor precisión el impacto de las campañas y ajustar las estrategias de comunicación en cada etapa, además de servir como base de información para las autoridades vietnamitas.



El viceministro también destacó la importancia de la formación de recursos humanos y el intercambio de experiencias en comunicación integrada.



En respuesta, Phil Nelson afirmó que la estandarización de KPI permitirá mejorar la focalización de las audiencias y se comprometió a apoyar a Vietnam en el desarrollo de contenidos para plataformas digitales en crecimiento como TikTok, Instagram y Facebook, que requieren enfoques diferenciados.



Finalmente, ambas partes coincidieron en el potencial de cooperación en la promoción de la cultura y los festivales, así como en la difusión del patrimonio vietnamita reconocido por la UNESCO.



CNN también prevé colaborar en la promoción de inversiones mediante planes por fases, utilizando análisis de datos para identificar segmentos de audiencia y diseñar contenidos específicos que optimicen la estrategia de comunicación de la marca nacional de Vietnam./.