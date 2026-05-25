Ciudad Ho Chi Minh impulsa el turismo experiencial con gastronomía y cultura tradicional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh impulsa nuevas propuestas turísticas centradas en la gastronomía y la cultura tradicional, en respuesta a la creciente demanda de experiencias inmersivas y auténticas por parte de los viajeros durante la temporada de verano de 2026.

Combinación de gastronomía y cultura tradicional

Según Vu Ngoc Lam, director nacional de Agoda Vietnam, los turistas son hoy más cuidadosos y proactivos a la hora de elegir alojamiento, priorizando establecimientos con buenas valoraciones, servicios de calidad y propuestas gastronómicas atractivas. Esto refleja que, además de verificar la calidad a través de las opiniones de la comunidad, los viajeros vietnamitas prestan cada vez más atención a la experiencia integral durante todo el recorrido.

Con el propósito de responder a estas nuevas demandas y estimular el turismo en Ciudad Ho Chi Minh, numerosas empresas turísticas y agencias de viajes han lanzado productos innovadores centrados en la integración de la gastronomía y la cultura étnica. Estas iniciativas contribuyen a fortalecer la marca turística de la ciudad al construirse sobre elementos distintivos de la identidad local.

Desde la perspectiva empresarial, Tran Minh Hoang, director comercial de Chao Show (Empresa de Dau An Show), explicó que este espectáculo fusiona música tradicional vietnamita, gastronomía de las tres regiones del país y modernas tecnologías de iluminación. En escena, los sonidos de 30 instrumentos musicales autóctonos interpretan en vivo la suite “Giang Son Cam Tu”, integrada por 12 obras contemporáneas inspiradas en diferentes regiones de Vietnam.

El núcleo de Chao Show es una colección única y completa de 30 instrumentos tradicionales, recopilados, restaurados y elaborados por artesanos de todo el país. Junto a la música, el espectáculo ofrece platos típicos de las tres regiones vietnamitas y recrea una imagen vibrante de Vietnam a través de sonidos, imágenes y sabores.

Señaló que Chao Show no solo atrae a turistas internacionales, sino también al público vietnamita, abriendo perspectivas prometedoras para la preservación y promoción de la cultura nacional. Desde un escenario urbano, el proyecto ha logrado acercar la música tradicional a audiencias globales mediante nuevas formas de narrar el patrimonio cultural.

“Chao Show invirtió en un sistema de sonido Immersive Audio, la tecnología de audio escénico más avanzada de Asia actualmente. Gracias a ello, el público disfruta de una experiencia de sonido estéreo 3D envolvente desde cualquier punto del teatro. Esta tecnología transforma la música folclórica tradicional en una experiencia auditiva inédita en Vietnam y le otorga una dimensión sonora propia del siglo XXI”, afirmó.

Nguyen Thi Ngoc Tram, una visitante de 25 años procedente de la provincia de Tay Ninh, comentó que era la primera vez que experimentaba en Ciudad Ho Chi Minh un producto turístico de gran escala que integrara música y gastronomía moderna. Destacó que la combinación de sonido, iluminación y cocina le brindó una experiencia multisensorial y emotiva, y adelantó que planea regresar junto con familiares y amigos.

﻿Los turistas extranjeros capturan con entusiasmo los aspectos únicos de la gastronomía vietnamita. (Foto: VNA)



Renovación y desarrollo de nuevos productos turísticos

Además de presentar nuevas ofertas, las empresas turísticas de Ciudad Ho Chi Minh también están renovando productos ya consolidados. Entre ellos destaca el Festival de Frutas del Sur – Suoi Tien Farm Festival 2026. La edición número 22 del festival incorporará novedades como buffets de frutas, mercados flotantes en miniatura, espectáculos nocturnos de luces, hamacas típicas del delta del Mekong, platos rurales y “caminos de frutas”. Uno de los principales atractivos gastronómicos será una serie de platos elaborados con carne de res y 26 tipos de frutas, propuesta que aspira a establecer un récord nacional.

Asimismo, por primera vez el festival contará con la “Estación de hamacas del Oeste”, donde los visitantes podrán disfrutar de té, dulces tradicionales y otras especialidades típicas del sur vietnamita, recreando el ambiente de una casa-jardín rural en plena ciudad.

Por otra parte, el Festival Gastronómico “Sabores y Colores del Sur 2026”, organizado por PhuThoTourist y el parque cultural Dam Sen, ofrecerá un panorama diverso de las culturas culinarias Kinh, Hoa, Khmer y Cham a través de cientos de platos regionales. Más allá de la comida, el evento busca acercar a los visitantes a la vida cotidiana, la hospitalidad y el espíritu cultural del sur de Vietnam.

Varios turistas valoraron que, además de la música y la gastronomía, muchos productos turísticos actuales permiten vivir experiencias completas donde se combinan paisajes naturales, diversidad cultural y la calidez de la población local. Sin necesidad de salir de la ciudad o participar en circuitos interregionales, los visitantes pueden disfrutar de un recorrido que estimula los sentidos y las emociones.

Desde la gestión pública, Nguyen Cam Tu, directora del Centro de Promoción Turística de Ciudad Ho Chi Minh, indicó que el sector turístico de la ciudad mantendrá los logros alcanzados y, al mismo tiempo, impulsará una renovación profunda en 2026 mediante el desarrollo de nuevos productos, la mejora de los destinos, la innovación en la promoción y el fortalecimiento de la marca turística local.

Como parte de esta estrategia, durante el segundo trimestre de 2026 el Centro pondrá en marcha el programa “Huella de Verano”, destinado a diseñar nuevas experiencias turísticas y enriquecer los contenidos de los circuitos ofrecidos por las empresas del sector.

En paralelo, el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh continuará realizando estudios y evaluaciones de los recursos turísticos para reposicionar productos y desarrollar nuevas ofertas acordes con las tendencias del mercado. También promoverá productos turísticos específicos en cada localidad tras la descentralización de la gestión.

La ciudad prestará especial atención al desarrollo del turismo nocturno y a la implementación piloto de mecanismos de cooperación público-privada en los ámbitos cultural y deportivo, mediante actividades como visitas nocturnas a museos y espectáculos artísticos./.