Festival Da Nang Food Tour 2026 despierta una “sinfonía de sabores” junto al mar

Da Nang, Vietnam (VNA) – El festival Da Nang Food Tour 2026 se inauguró en el Parque Bien Dong (Mar del Este) en la central ciudad vietnamita de Da Nang, con el objetivo de promover la cultura, la gente y la identidad locales a través de experiencias gastronómicas inmersivas.



Durante la ceremonia de apertura celebrada anoche, Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular municipal, destacó que el evento constituye uno de los programas más sobresalientes de la temporada turística de verano de 2026 de la ciudad y representa un paso concreto en su estrategia para consolidarse como uno de los principales destinos de Asia para festivales, eventos y gastronomía.



La funcionaria subrayó que la gastronomía no solo consiste en disfrutar de la comida, sino que también refleja la memoria, la cultura y el alma de cada localidad. En Da Nang, añadió, cada sabor narra historias sobre la calidez y hospitalidad de la población del centro de Vietnam, los oficios artesanales tradicionales, las actividades pesqueras y la vida cotidiana de las comunidades costeras a lo largo de generaciones.



Da Nang Food Tour 2026 se organiza con el objetivo de convertir la gastronomía en un producto turístico distintivo, un nuevo "embajador cultural" de la ciudad en proceso de integración y desarrollo. Mediante una serie de actividades experienciales, espectáculos artísticos, espacios culturales y la aplicación de tecnología digital, la localidad espera brindar a residentes y turistas experiencias novedosas, modernas y emocionalmente enriquecedoras.



Un ritual ceremonial de encendido de fuego junto al mar marca el inicio del festival. (Foto: VNA)



Celebrado del 20 al 24 de mayo en el Parque Bien Dong, la Plaza de la playa Tam Thanh y otros lugares de la ciudad, el festival adopta un enfoque multisensorial que combina gastronomía, arte, cultura y tecnología digital.



La noche de inauguración contó con un extenso programa artístico que fusionó música, efectos de iluminación, actuaciones en vivo y exhibiciones culinarias para recrear la evolución de la gastronomía de la región de Quang. Un ritual ceremonial de encendido de fuego junto al mar marcó el inicio de la celebración de cinco días.



Previamente, un desfile callejero, con más de 70 vendedores de comida tradicional, recreó la atmósfera de las antiguas calles vietnamitas y presentó la gastronomía local, nacional e internacional a residentes y visitantes.



Uno de los principales atractivos del festival es el espacio "Esencia Culinaria de la Región de Quang", al reunir a más de 200 puestos de comida que ofrecen especialidades regionales como fideos Quang, banh xeo (crepe vietnamita crujiente), fideos cao lau, rollitos de papel de arroz con cerdo y mariscos frescos del centro de Vietnam.



Además de disfrutar de la gastronomía, los visitantes también tienen la oportunidad de participar en talleres de preparación de alimentos, explorar artesanías tradicionales, juegos populares y actividades de interacción cultural.



La edición de este año también promueve la aplicación de la tecnología en la promoción turística mediante el despliegue del Mapa Digital Gastronómico de Da Nang – ShopeeFood, que ayuda a los visitantes a descubrir destinos culinarios excepcionales en la urbe.



Asimismo, en los próximos días continuarán numerosas actividades artísticas y de entretenimiento, como la Noche del Festival de la Cerveza el 23 de mayo y el Concierto de ShopeeFood el 24 de mayo, con la participación de muchos jóvenes artistas.



Los organizadores expresaron la esperanza de que el festival impulse la demanda turística y promueva aún más a Da Nang como un destino joven, creativo y culturalmente rico para visitantes nacionales e internacionales./.