Provincia de Ninh Binh apuesta por impulsar el turismo basado en el patrimonio

Ninh Binh, Vietnam (VNA) – La Semana de Turismo de Ninh Binh 2026, bajo el tema “Ninh Binh – Un viaje patrimonial a través de los tiempos”, se celebrará del 23 al 30 de mayo en esta provincia norteña de Vietnam, ofreciendo una amplia variedad de experiencias culturales y naturales destinadas a resaltar los valores patrimoniales locales y promover un desarrollo turístico sostenible.



Los preparativos para el evento ya se han completado en gran medida según lo previsto, y la provincia espera recibir alrededor de 600.000 visitantes nacionales e internacionales durante el programa de una semana.



Diversas experiencias para atraer a los visitantes



El distrito de Nam Hoa Lu, hogar de muchos de los destinos turísticos más conocidos de Ninh Binh, albergará las principales actividades del evento. Ante el esperado aumento del número de turistas, especialmente extranjeros, la policía local ha reforzado los planes de seguridad y gestión del tráfico.



Las autoridades han desplegado patrullas permanentes en los principales sitios turísticos y áreas de celebración, combinando operaciones visibles y encubiertas para prevenir delitos y garantizar la seguridad pública. Asimismo, se han implementado con antelación planes de circulación vial para minimizar la congestión en intersecciones y zonas concurridas.



Uno de los principales atractivos de la semana turística será el Festival de la Temporada Dorada de Tam Coc, en la zona turística de Tam Coc–Bich Dong, donde los visitantes podrán disfrutar de los vibrantes paisajes de los arrozales en cosecha junto con actividades culturales tradicionales como procesiones de ofrendas agrícolas, cantos folclóricos y espectáculos artísticos tradicionales.



La junta administrativa de Tam Coc–Bich Dong completó los preparativos de una gigantesca obra artística en los arrozales a lo largo del río Ngo Dong, mientras que los embarcaderos y áreas de descanso fueron mejorados para garantizar seguridad y comodidad a los turistas.



La responsable de comunicación del sitio turístico Tam Coc–Bich Dong, Bui Thi Thuy Hang, informó que el área ha sido objeto de amplias labores de limpieza y mejoras de infraestructura, además de la implementación de medidas adicionales para garantizar la seguridad de los visitantes y reforzar la imagen del destino.



Otro de los grandes atractivos será el Festival Creativo de Trang An (Forestival), que combinará arte contemporáneo y valores patrimoniales, e incluirá actuaciones de reconocidos cantantes vietnamitas.



Tran Thi Diep Anh, representante del Grupo Trang An —uno de los organizadores—, explicó que el festival de este año busca acercar a los jóvenes al patrimonio arqueológico e histórico de Trang An, al tiempo que promueve la conciencia ambiental, incluida la conservación del langur de Delacour, una especie de primate endémica y en peligro de extinción que habita principalmente en Ninh Binh.



Patrimonio y turismo verde crean nuevo impulso



La Semana de Turismo de Ninh Binh se ha convertido en un evento emblemático anual que contribuye al crecimiento de la industria turística provincial y al fortalecimiento de la marca del destino.



El director del Departamento provincial de Turismo, Bui Thi Thuy Hang, afirmó que los preparativos avanzan según el cronograma, con especial atención a la mejora de la infraestructura turística, el paisaje ambiental, la promoción digital y la calidad de los servicios.



También se han organizado programas de formación para mejorar las habilidades de hospitalidad y la conciencia turística entre los residentes locales, mientras se realizan inspecciones para garantizar la calidad de los servicios, la transparencia de precios y la seguridad de los visitantes.



La provincia prevé que la ocupación hotelera supere el 85 % durante el evento.



La edición de este año tendrá una escala mayor y actividades más diversas gracias a la ampliación de los espacios del evento. La ceremonia inaugural, programada para la noche del 23 de mayo en la Plaza Dinh Tien Hoang del distrito Hoa Lu, incluirá un espectáculo musical especial con cerca de 200 artistas e intérpretes, destinado a mostrar la riqueza cultural e histórica de la antigua capital imperial.



Entre las actividades adicionales figuran exposiciones de productos turísticos, la muestra fotográfica “Hermosas imágenes del turismo de Ninh Binh”, espectáculos de marionetas acuáticas, interpretaciones de canto folclórico “cheo” y “xam”, así como programas culturales tradicionales en diversos sitios turísticos de la provincia.



El vicepresidente permanente del Comité Popular provincial de Ninh Binh, Tran Song Tung, pidió a las agencias y localidades pertinentes coordinarse estrechamente para garantizar la seguridad, la higiene ambiental, la infraestructura de comunicaciones y la calidad de los servicios durante todo el evento, además de prevenir aumentos injustificados de precios que puedan afectar la imagen turística de la provincia.



Se espera que la Semana de Turismo de Ninh Binh 2026 contribuya a aumentar aún más la llegada de visitantes y los ingresos turísticos, además de promover entre el público nacional e internacional la belleza natural, el patrimonio cultural e histórico y la población local de la provincia./.





VNA