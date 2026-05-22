Agoda revela los destinos emergentes favoritos de los viajeros vietnamitas

Hanoi (VNA)- Para las vacaciones de verano de 2026, los turistas de Vietnam muestran una creciente preferencia por destinos que combinan naturaleza, cultura y espíritu de exploración, desde islas vírgenes y centros patrimoniales hasta regiones montañosas de clima templado.



La plataforma de viajes digitales Agoda publicó recientemente la lista de destinos “emergentes” que despiertan mayor interés entre los viajeros vietnamitas para esta temporada estival. La tendencia refleja una inclinación hacia lugares menos masificados, con propuestas que abarcan playas, montañas y experiencias culturales auténticas.



Entre los destinos nacionales más buscados figuran Ly Son (Quang Ngai), Mai Chau (Phu Tho) y Mang Den (Quang Ngai), entre otros. Por otro lado, Cebú (Filipinas), Kaohsiung (Taiwán, China) o Barcelona (España) son los nombres más buscados por los vietnamitas para sus viajes al extranjero.



Encabezando la lista de destinos nacionales emergentes se encuentra la isla de Ly Son, en la provincia de Quang Ngai. Con aguas cristalinas, impresionantes paisajes naturales, coloridos arrecifes de coral y un ritmo de vida apacible, Ly Son se perfila como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan experiencias distintas a las ofrecidas por destinos insulares más concurridos como Phu Quoc, Phu Quy o Vinh Hy.



Por su parte, la provincia de Ninh Binh registró un crecimiento sostenido en el volumen de búsquedas gracias a la armoniosa combinación de paisajes naturales, patrimonio y turismo cultural. Sitios emblemáticos como la antigua ciudadela de Hoa Lu y el complejo paisajístico de Tam Coc-Bich Dong continúan atrayendo visitantes con sus majestuosas montañas kársticas, cuevas y ríos serpenteantes.



Además, al albergar el Complejo Paisajístico de Trang An, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Ninh Binh reafirma su posición como uno de los destinos ideales para quienes desean descubrir la naturaleza combinada con vivencias culturales.

Lejos de ser un destino desconocido, Mai Chau, una región montañosa de la provincia de Phu Tho, se gana cada vez más el favor de los viajeros gracias a la combinación de fácil acceso y un entorno completamente alejado del bullicio urbano. El lugar cautiva a los visitantes con la belleza de sus terrazas de arroz, la riqueza de la cultura étnica y las tradicionales casas sobre pilotes inmersas en medio de la serenidad rural.



Un nombre nuevo que aparece en la lista es Kon Von Kle, conocido popularmente como Mang Den. En los últimos tiempos, este destino ha sido considerado una alternativa ideal a la ciudad de Da Lat que ya resulta muy concurrida. Mang Den atrae con sus extensos bosques de pinos, impresionantes paisajes montañosos y un ritmo de vida tranquilo y apacible.

El famoso complejo turístico espiritual de la montaña Ba Den, provincia de Tay Ninh (Foto: VNA)

La provincia de Tay Ninh también se sumó oficialmente a esta lista de destinos favoritos gracias a su notable desarrollo turístico en los últimos años. Con su ubicación privilegiada cerca de Ciudad Ho Chi Minh, el famoso complejo turístico espiritual de la montaña Ba Den y una infraestructura integralmente desarrollada, Tay Ninh atrae a un gran número de turistas del sur del país para peregrinaciones, experiencias culturales y actividades de ecoturismo.



Además del mercado turístico nacional, los datos de Agoda muestran que los turistas vietnamitas también buscan activamente destinos internacionales más lejanos. La isla filipina de Cebú registró el mayor crecimiento en búsquedas de viajes gracias a sus hermosas playas, actividades de buceo y una gran variedad de excursiones para explorar sus islas.



Otros destinos emergentes reflejan la creciente tendencia de los viajeros de Vietnam a diversificar sus experiencias turísticas internacionales. Entre los lugares que despiertan mayor interés figuran Kaohsiung (Taiwán, China), Barcelona (España), Fujikawaguchiko (Japón) y Estambul (Turquía).



En particular, la fuerte promoción turística de Turquía en Vietnam, sumada a la reciente simplificación del proceso de obtención de la visa electrónica (e-visa), ha convertido a Estambul en un destino mucho más accesible y atractivo para los turistas vietnamitas durante las vacaciones de verano de este año./.