Nuevo ciclo de crecimiento exige formación turística alineada con demandas del mercado

Hanoi (VNA) – Tras una fuerte recuperación, el sector turístico de Vietnam está entrando en un nuevo ciclo de crecimiento marcado por profundos cambios en la escala del mercado, el comportamiento de los consumidores y los modelos de operación y promoción. Este panorama en evolución exige que la fuerza laboral turística se adapte rápidamente para responder a la demanda de un desarrollo rápido y sostenible de la industria.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas, Vietnam recibió 2,03 millones de visitantes internacionales en abril, elevando el total de llegadas extranjeras en los primeros cuatro meses del año a 8,8 millones, equivalente al 35% del objetivo anual.



Cabe destacar que este fue el cuarto mes consecutivo en el que el sector turístico registró más de dos millones de llegadas internacionales, estableciendo un nuevo récord para la industria. El turismo nacional también mostró un sólido crecimiento, con 51 millones de viajes registrados durante el período, un aumento interanual del 7,4%.



Turistas internacionales estudian el arte de elaborar la cerámica Chu Dau. (foto: VNA)

Si bien estas cifras reflejan el creciente atractivo de Vietnam como destino, también evidencian la creciente presión sobre una fuerza laboral turística considerada insuficiente tanto en cantidad como en calidad.



Según un informe de 2024 de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, el sector empleaba aproximadamente a 2,5 millones de personas, incluidas 800 mil en puestos directos. Sin embargo, solo el 45% recibió formación formal en turismo, mientras que el 35 % provenía de otros sectores y el 20% no tenía ninguna formación especializada.



Más importante aún, entre quienes sí recibieron formación turística, solo alrededor del 10% posee títulos universitarios o de posgrado. Cerca del 50% cuenta con formación técnica o de nivel colegial, mientras que el 40% únicamente ha realizado cursos de corta duración.



Entretanto, el plan de desarrollo turístico de Vietnam para 2021-2030, con visión hacia 2045, aspira a que el sector genere alrededor de 10,5 millones de empleos para 2030, incluidos 3,5 millones de puestos directos. Esto apunta a una considerable brecha laboral que deberá abordarse para mantener la trayectoria de crecimiento de la industria.



El profesor asociado y doctor Nguyen Duc Thang, vicerrector y decano de la Facultad de Turismo de la Universidad Tecnológica de Asia Oriental, señaló que los viajeros buscan cada vez más experiencias inmersivas e interacciones culturales auténticas, en lugar de simplemente visitar atracciones y escuchar explicaciones guiadas. Este cambio requiere que los profesionales del turismo no solo posean sólidos conocimientos técnicos, sino también habilidades narrativas, competencias digitales, pensamiento creativo y comprensión interdisciplinaria de las industrias culturales y el turismo creativo.



Según Duc Thang, a medida que la competencia se centra cada vez más en la calidad del servicio, el principal desafío de la industria ya no es la escasez de mano de obra general, sino la falta de profesionales altamente capacitados capaces de cumplir estándares internacionales y trabajar eficazmente en entornos profesionales desde el inicio.



Desarrollar una fuerza laboral de este tipo requerirá no solo esfuerzos de las instituciones educativas, sino también una estrecha colaboración con las empresas, desde el diseño curricular y la formación práctica hasta la creación de entornos laborales profesionales y paquetes salariales competitivos que fomenten el compromiso a largo plazo, recomendó.



Por su parte Cao Tri Dung, presidente de la Sociedad Vietnamita de Agencias de Viajes, afirmó que el rápido desarrollo de las tecnologías de la Industria 4.0 y la transformación digital están reconfigurando la fuerza laboral turística de Vietnam en dos grandes grupos. El primero se centra en plataformas tecnológicas, incluida la digitalización de datos y productos, la innovación en marketing y la interacción con los clientes. El segundo está compuesto por el personal de atención directa, que interactúa con los visitantes y ofrece experiencias de viaje personalizadas.



Independientemente de su función, los trabajadores necesitan competencias fundamentales en tecnología digital, idiomas extranjeros y conocimientos especializados para responder a las exigencias de la integración internacional. Para el personal de atención al cliente, en particular, la capacidad de personalizar servicios se está convirtiendo en una ventaja competitiva cada vez más importante.



Tri Dung subrayó la necesidad de reformar los modelos de formación fortaleciendo los vínculos entre instituciones educativas y empresas, permitiendo que los estudiantes realicen prácticas y adquieran experiencia laboral lo antes y lo más ampliamente posible.



Muchos expertos consideran que la industria turística necesita ahora investigaciones y previsiones integrales para evaluar con precisión la demanda laboral a mediano y largo plazo, apoyando así estrategias de formación más coordinadas y orientadas al mercado.



En una iniciativa reciente, el Departamento de Turismo de Hanoi organizó un curso especializado en un hospital para guías turísticos y personal hotelero, dotándolos de habilidades básicas de primeros auxilios y técnicas de respuesta a emergencias para reforzar la seguridad de los visitantes antes de la llegada de asistencia médica profesional.



También ha impartido formación en habilidades profesionales y comunicación para conductores de ciclotaxis, chefs y comunidades locales en destinos turísticos con el fin de mejorar la calidad del servicio.



Mientras tanto, Ciudad Ho Chi Minh planea cursos sobre promoción turística, asistencia a visitantes, habilidades comunicativas y gestión de incidentes dirigidos a proveedores de servicios de primera línea, incluidos taxistas y otro personal de atención.



Estas iniciativas deberían ampliarse para garantizar que todos los involucrados en el turismo contribuyan a un ecosistema de destinos seguro, civilizado y acogedor.



En última instancia, invertir en el desarrollo de la fuerza laboral turística no es solo una respuesta a las necesidades prácticas de la industria. Es una medida estratégica para elevar la calidad de los servicios de Vietnam y reforzar su competitividad en el mapa turístico regional y mundial./



