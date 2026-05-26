Turismo

Trenes entre Vietnam y China reactivan conectividad turística transfronteriza

El tren internacional Vietnam-China superó los 31.700 pasajeros en su primer año tras reanudar operaciones entre Hanoi y Nanning.

El servicio enlaza Nanning, capital de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, con Hanoi, capital de Vietnam. (Foto: Archivo de VNA)
El servicio enlaza Nanning, capital de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, con Hanoi, capital de Vietnam. (Foto: Archivo de VNA)

Beijing (VNA)- El servicio internacional de trenes de pasajeros que conecta Vietnam y China celebró el 25 de mayo su primer aniversario de reanudación de operaciones, tras haber transportado a más de 31.700 pasajeros provenientes de más de 50 países y territorios, entre ellos China, Francia y Rusia.

La línea ferroviaria enlaza Nanning, capital de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, con Hanoi, capital de Vietnam. El servicio había sido suspendido en febrero de 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y fue restablecido oficialmente el 25 de mayo de 2025.

Actualmente, cada atardecer el tren T8701/MR2 parte de Nanning hacia Hanoi, mientras que el tren MR1/T8702 sale por la noche desde la estación de Gia Lam (Hanoi) con destino a China.

Un año después de su reapertura, esta conexión ferroviaria no solo responde a la creciente demanda de viajes transfronterizos, sino que también se ha consolidado como un puente para el intercambio cultural y el fortalecimiento de la amistad entre los pueblos.

Grainne, una turista de Irlanda que viajaba por primera vez en tren a Vietnam, destacó que este medio de transporte permite a los pasajeros desplazarse libremente entre los vagones y disfrutar del paisaje a lo largo de todo el trayecto, lo que explica su creciente atractivo entre los visitantes internacionales.

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los viajeros extranjeros, los trenes disponen de personal que domina con fluidez el chino, el vietnamita y el inglés. Además, están equipados con dispositivos inteligentes de traducción capaces de interpretar directamente más de 70 idiomas. Estas mejoras facilitan la comunicación con los pasajeros internacionales y contribuyen a impulsar el comercio y el turismo entre Vietnam y China./.

VNA
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