Billarista belga conquista la Copa Mundial de Ciudad Ho Chi Minh 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El billarista belga Frédéric Caudron derrotó a su oponente vietnamita Chiem Hong Thai por 50-25 en 22 entradas en la final de la Copa Mundial de Billar a Tres Bandas Ciudad Ho Chi Minh 2026, disputada el 24 de mayo, conquistando así su tercer título en Vietnam.



Al finalizar como subcampeón, Hong Thai protagonizó una destacada trayectoria hasta la final. En los cuartos de final, venció al número tres del mundo, Dick Jaspers, de Países Bajos —ganador de 32 títulos de la Copa Mundial, la segunda mayor cifra en la historia— por 50-46. Posteriormente, superó al número dos del mundo, el belga Eddy Merckx, por el mismo marcador en las semifinales para alcanzar su primera final de Copa Mundial.



Antes del partido por el título, Caudron ya había conquistado 21 coronas de la Copa Mundial, incluidas dos victorias anteriores en Vietnam.



La Copa Mundial de Ciudad Ho Chi Minh 2026 registró la mayor participación vietnamita en un torneo de este tipo celebrado en casa. El subcampeonato de Hong Thai, marcado por una serie de emotivas victorias sobre algunos de los mejores jugadores del mundo, dejó una huella memorable para el billar vietnamita en la escena internacional.



El torneo se celebró del 18 al 24 de mayo bajo la organización de la Federación de Billar y Snooker de Ciudad Ho Chi Minh (HBSF), bajo la autoridad de la Unión Mundial de Billar (UMB). Reunió a cerca de 200 jugadores de 18 países y territorios./.





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