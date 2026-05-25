Espectáculos comunitarios revitalizan el ambiente cultural en el lago Hoan Kiem en Hanoi

Hanoi (VNA) La Casa Octogonal, situada junto al lago Hoan Kiem (Espada Restituida), se convirtió la noche del 24 de mayo en un animado escenario cultural con un programa de espectáculos artísticos comunitarios organizado por el Teatro de Circo y Artes Variadas de Hanoi, en coordinación con la Escuela Secundaria Nguyen Dinh Chieu.

En el ambiente abierto de la calle peatonal del lago Hoan Kiem, residentes y visitantes disfrutaron de una velada cargada de emociones, donde números de circo, magia, acrobacias, malabares, comedia y actuaciones con perros amaestrados se combinaron con interpretaciones de música tradicional vietnamita como “Ly cay da” y “Trong com”, además de la pieza para violín “Viet tiep cau chuyen hoa binh” (Seguir escribiendo la historia de la paz), interpretada por profesores y alumnos de la Escuela Secundaria Nguyen Dinh Chieu.

Los aplausos y las risas del público crearon un ambiente vibrante y lleno de color cultural, transformando el programa en un significativo regalo espiritual para los habitantes de la capital durante el fin de semana.

Vuong Thanh Son, responsable del programa del Teatro de Circo y Artes Variadas de Hanoi, destacó que la iniciativa busca acercar las artes escénicas a la comunidad y a los turistas mediante espectáculos gratuitos en espacios públicos.

Según explicó, muchos asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir por primera vez diversas expresiones del circo tradicional, especialmente aquellas con fuerte identidad cultural vietnamita, que despertaron gran interés tanto entre el público local como entre numerosos visitantes extranjeros.

El evento también contó con la participación activa de docentes y estudiantes de la Escuela Secundaria Nguyen Dinh Chieu, contribuyendo a reforzar el carácter comunitario y educativo de la actividad.

Numerosos espectadores señalaron que uno de los mayores atractivos del programa “Música de fin de semana”, celebrado en la Casa Octogonal del Jardín de Flores Ly Thai To, es precisamente la cercanía entre artistas y público, sin las barreras habituales de los escenarios cerrados.

Cada interpretación fue recibida con entusiasmo y emociones sinceras, en un ambiente abierto y accesible para todas las edades.

Una asistente comentó que este tipo de actividades no solo aportan alegría y entretenimiento, sino que también ofrecen experiencias culturales significativas para los niños, al tiempo que enriquecen la vida espiritual de la población.

Asimismo, expresó su deseo de que Hanoi continúe organizando más programas similares con formatos variados y atractivos.

La celebración periódica de espectáculos artísticos comunitarios junto al lago Hoan Kiem refleja además los esfuerzos de Hanoi por desarrollar un entorno cultural sano, humanista y rico en identidad, integrando la cultura en la vida cotidiana y reforzando el atractivo de los espacios públicos de la capital.

En medio del acelerado ritmo de la vida moderna, espacios como la Casa Octogonal continúan preservando un rincón de serenidad en el corazón de Hanoi, donde la música y las artes se convierten en un puente entre artistas y público, entre tradición y modernidad, contribuyendo a difundir valores culturales sostenibles y a proyectar la imagen de una capital elegante y civilizada ante los visitantes internacionales./.