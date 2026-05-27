Líder vietnamita llega a Bangkok para continuar su visita oficial a Tailandia

Bangkok (VNA)- Tras concluir sus actividades en la provincia de Udon Thani, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llegó hoy la capital Bangkok, para continuar su visita oficial a Tailandia.



En el aeropuerto internacional de Don Mueang, Bangkok, la delegación vietnamita fue recibida por el viceprimer ministro de Tailandia, Pakorn Nilprapunt, junto con varios altos funcionarios del Gobierno tailandés, así como por la embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya.



Por parte de Vietnam, estuvieron presentes el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, además de numerosos funcionarios y empleados de la Embajada.



Una guardia de honor se alineó a ambos lados de la alfombra roja, mientras se dispararon 21 salvas de cañón en señal de bienvenida. Se trata de un protocolo especial que refleja la alta consideración de Tailandia hacia la visita oficial del secretario general y presidente To Lam, su esposa y la delegación vietnamita de alto nivel.



Acto de bienvenida en el aeropuerto internacional de Don Mueang, Bangkok. (Foto: VNA)



Durante la visita, está previsto que To Lam sostenga conversaciones y reuniones con el Rey y la Reina de Tailandia, así como con el Primer Ministro y otros altos dirigentes tailandeses, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre las grandes orientaciones para implementar de manera efectiva el nuevo marco de cooperación bilateral.



Asimismo, el dirigente vietnamita participará en el Foro Empresarial Vietnam–Tailandia y presenciará la firma e intercambio de diversos acuerdos de cooperación entre ambos países.



A casi 50 años (1976-2026) del establecimiento de relaciones diplomáticas, los vínculos entre Vietnam y Tailandia han sido fortalecidos y desarrollados de manera integral, convirtiéndose en una de las relaciones más dinámicas y eficaces dentro de la ASEAN.



Sobre la base de la sólida amistad y del amplio potencial de cooperación existente, se espera que la visita de To Lam impulse una nueva etapa de desarrollo en las relaciones entre Vietnam y Tailandia, elevándolas a un nivel aún más alto en el futuro próximo./.