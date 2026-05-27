Analizan perspectivas internacionales sobre subvenciones transnacionales y sus implicaciones para Vietnam

Ginebra (VNA)- La misión permanente de Vietnam en Ginebra organizó, en coordinación con la Universidad de Comercio Exterior de Hanoi (FTU), un coloquio presencial y virtual titulado “Perspectivas internacionales sobre las subvenciones transnacionales y sus implicaciones para Vietnam”, dirigido a profesores y estudiantes de la FTU.



El objetivo del encuentro fue acercar a los estudiantes a temas clave de la política comercial internacional desde una perspectiva práctica de implementación.



Al evento asistieron Pham Quang Huy, ministro consejero y subjefe de la delegación, junto con funcionarios de la representación diplomática; la profesora asociada y doctora Trinh Thi Thu Huong, subdirectora del Instituto de Economía y Negocios Internacionales y directora del Programa de Cátedras de la OMC en la FTU, además de docentes del Departamento de Comercio Internacional y más de 100 estudiantes destacados del programa de Economía Exterior.



El evento constituye una iniciativa de la misión permanente de Vietnam en Ginebra destinada a fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas vietnamitas y expertos en derecho, comercio e inversión internacional radicados en Ginebra.



Gracias a su amplia red de contactos con abogados y especialistas de primer nivel en comercio y derecho internacional, especialmente en normativa de la Organización Mundial del Comercio, la representación vietnamita ha impulsado activamente actividades de cooperación con entidades académicas y organismos nacionales para contribuir a la actualización de conocimientos especializados y al intercambio de perspectivas internacionales sobre asuntos prioritarios del comercio global.



En un contexto de transformación del entorno comercial internacional, en el que los principales socios comerciales de Vietnam intensifican cada vez más las medidas proteccionistas y de defensa comercial, incluyendo nuevos enfoques sin precedentes como las subvenciones transnacionales, estas políticas generan impactos directos sobre los exportadores y las empresas vietnamitas.



Consciente de la relevancia de este tema, la misión invitó como ponente al abogado y doctor Manuel Miranda, director del bufete Deminimis Law, especializado en derecho comercial internacional y miembro del grupo de expertos independientes que asesora a la OMC y al Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC (ACWL).



El coloquio se desarrolló en un ambiente académico dinámico. El expositor ofreció análisis profundos sobre el marco jurídico general de la OMC, las regulaciones y prácticas de aplicación de algunos miembros de la organización, así como los desafíos jurídicos presentes en disputas comerciales emblemáticas.



Asimismo, destacó la necesidad urgente de que los gobiernos y las empresas elaboren estrategias flexibles para responder a los cambios en las políticas comerciales de sus socios internacionales.



Los estudiantes participaron activamente formulando preguntas sobre cómo las empresas pueden adaptarse de manera proactiva, reducir riesgos legales y aprovechar eficazmente los acuerdos comerciales en el contexto de la globalización.



Con anterioridad, en 2022, la FTU fue la única institución educativa vietnamita seleccionada por la OMC para integrarse al Programa de Cátedras de la OMC durante el período 2022-2026, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades comerciales de los miembros de la organización mediante el apoyo a universidades y centros de investigación de calidad en países en desarrollo.



En ese marco, la misión permanente de Vietnam en Ginebra y la FTU firmaron un memorando de entendimiento para apoyar la participación de la universidad en dicho programa./.

VNA