Ciudad Ho Chi Minh acelera proyectos de vivienda social para trabajadores hasta 2030

​Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Federación Laboral de Ciudad Ho Chi Minh, el Grupo Go Holding y la empresa de construcción y nivelación de terrenos Le Nguyen firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar alrededor de cinco mil viviendas destinadas a trabajadores y obreros en la urbe hasta 2030.

La iniciativa constituye un paso concreto hacia el objetivo de construir 200.000 viviendas sociales en la mayor ciudad vietnamita antes de 2030, con el fin de responder a la creciente demanda habitacional de los trabajadores de bajos ingresos.

Según el acuerdo, las partes cooperarán en la investigación de inversiones, el estudio de las necesidades de vivienda de los empleados, la tramitación de la documentación legal y la ejecución de proyectos habitacionales conforme a la legislación vigente. Entre los modelos previstos figuran viviendas de alquiler y de arrendamiento con opción a compra.

En este proceso, la Federación Laboral municipal asumirá la responsabilidad de recopilar información y evaluar las necesidades habitacionales de los trabajadores, además de coordinar con los organismos competentes la revisión y aprobación de los beneficiarios elegibles para el alquiler o el alquiler con opción a compra.

Por su parte, el Grupo Go Holding y la empresa Le Nguyen se encargarán de estudiar los recursos de suelo, elaborar los planes de inversión, completar los procedimientos legales y actuar directamente como inversionistas de los proyectos.

Las partes también acordaron crear un grupo de trabajo conjunto encargado de supervisar el avance de las obras, resolver dificultades y garantizar el cumplimiento del cronograma previsto.

Durante la ceremonia de firma, Ho Mai Hung, director general del Grupo Go Holding, señaló que estos son los primeros proyectos de la empresa dirigidos al segmento de viviendas para trabajadores de bajos ingresos, ofreciendo modalidades tanto de alquiler como de alquiler con preferencia de compra.

Añadió que los proyectos responden también a la orientación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, de convertir la vivienda en alquiler en un pilar estratégico para atender a los trabajadores hasta 2030, especialmente en grandes zonas urbanas y parques industriales como Ciudad Ho Chi Minh.

Según Vo Khac Thai, vicepresidente permanente de la Federación Laboral de Ciudad Ho Chi Minh, la demanda de viviendas entre trabajadores y obreros en la ciudad es actualmente muy elevada.

Una encuesta realizada a mediados de mayo de 2026 reveló que más de 3.100 trabajadores buscan viviendas en alquiler, mientras unas 30.000 personas tienen necesidad de acceder a viviendas con opción a compra.

Con anterioridad, la Federación Laboral municipal también había firmado acuerdos de cooperación con otras cuatro empresas para desarrollar unas 110.000 viviendas destinadas al alquiler o alquiler con opción a compra para trabajadores de bajos ingresos.

Se espera que la aceleración de estos proyectos contribuya a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ayudándolos a estabilizarse y fortalecer su compromiso a largo plazo con las empresas y con Ciudad Ho Chi Minh./.

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