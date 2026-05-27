Primer ministro de Vietnam ordena intensificar la lucha contra las drogas

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a los ministerios, agencias gubernamentales y presidentes de los comités populares provinciales a desplegar de forma coordinada el Mes de Acción para la Prevención y el Control de las Drogas, en un despacho oficial enviado e estas entidades.



La campaña nacional, que se desarrollará del 1 al 30 de junio de 2026 bajo el lema “Unidos en la determinación de construir comunas, barrios y zonas especiales libres de drogas”, tiene como objetivo intensificar las operaciones de combate al narcotráfico, expandir la concientización pública en el entorno digital y consolidar las políticas de reinserción social para los ciudadanos recuperados de la adicción.



De acuerdo con las instrucciones del jefe de Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública asumirá la responsabilidad de coordinar las actividades a escala nacional y lanzar una campaña de alta intensidad para reprimir los delitos relacionados con estupefacientes. Esta cartera cooperará con el Comité Popular de Hanoi para organizar los eventos centrales del país, los cuales incluirán un mitin oficial, una carrera atlética de movimiento masivo, programas artísticos especiales, exposiciones y estrategias de comunicación digital en el marco del Día de Conmemoración de las Víctimas de las Drogas. Asimismo, se tiene prevista la realización de una ceremonia solemne de izado de la bandera nacional transmitida de forma virtual en directo desde la plaza capitalina de Ba Dinh el 27 de junio de 2026.



En el ámbito de la seguridad fronteriza, el Ministerio de Defensa instruirá a las fuerzas de la Guardia Fronteriza y de la Guardia Costera para potenciar el combate y la interceptación del tráfico ilícito de sustancias prohibidas en las líneas de demarcación territorial, puertos de entrada y zonas marítimas.



Por su parte, los ministerios de Finanzas, Salud, Industria y Comercio, así como el de Agricultura y Medio Ambiente, incrementarán la inspección de las actividades legales vinculadas a precursores químicos para detectar y sancionar con severidad cualquier infracción legal.



La directiva gubernamental también prioriza el sector educativo y social, encomendando al Ministerio de Educación y Formación el diseño e implementación del modelo de “Escuelas libres de drogas”.



Los ministerios encargados de la cultura, la ciencia, los asuntos étnicos y la justicia colaborarán en la difusión de las normativas a través de plataformas de telecomunicaciones y plataformas digitales, aprovechando la influencia de los líderes comunitarios y religiosos.



Asimismo, el Banco Estatal de Vietnam dirigirá al Banco de Políticas Sociales para aplicar con eficacia los programas de créditos financieros destinados a las personas que han concluido sus tratamientos de desintoxicación, facilitando su formación vocacional y la obtención de empleo estable.



El primer ministro solicitó a la Fiscalía Popular Suprema y al Tribunal Popular Supremo agilizar los procesos judiciales y organizar juicios públicos de casos de gran envergadura con fines educativos y de prevención general.



Las agencias de prensa aumentarán la cobertura informativa sobre la materia, mientras que los gobiernos locales deberán asignar los recursos presupuestarios necesarios para la ejecución de los planes regionales.



Los informes de resultados de las diversas dependencias estatales y provincias deberán ser remitidos al Ministerio de Seguridad Pública antes del 10 de julio de 2026 para su posterior presentación al Primer Ministro./.

VNA