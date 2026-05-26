Frente de la Patria de Vietnam felicita a la comunidad musulmana con motivo del Eíd al-Adha

Hanoi (VNA) - Con motivo de la festividad del Eíd al-Adha 2026, la presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), Bui Thi Minh Hoai, envió hoy una carta de felicitación a los dignatarios, responsables religiosos y a toda la comunidad musulmana en Vietnam.



En su mensaje, la dirigente trasladó sus mejores deseos a la comunidad musulmana en un ambiente de unidad y cordialidad, en el contexto de los recientes logros nacionales, entre ellos el XIV Congreso Nacional del Partido, las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares para el período 2026-2031, así como el XI Congreso Nacional del FPV.



La carta destacó que, en un contexto de oportunidades y desafíos entrelazados, bajo el liderazgo del Partido, la gestión del Gobierno, el acompañamiento de la Asamblea Nacional y la participación activa de la población -incluida la comunidad musulmana-, Vietnam ha logrado importantes avances socioeconómicos, ha mantenido la defensa y la seguridad nacionales, ha garantizado el bienestar social, ha mejorado las condiciones de vida de la población y ha fortalecido su prestigio y posición en el ámbito internacional.



El FPV valoró y reconoció las contribuciones de la comunidad musulmana al desarrollo general del país.



Asimismo, expresó su confianza en que la comunidad continúe fortaleciendo la unidad, participe activamente en los movimientos de emulación patriótica y en las campañas impulsadas por el Frente, especialmente en la construcción de nuevas zonas rurales, el desarrollo de ciudades civilizadas, la protección del medio ambiente y la respuesta al cambio climático, así como en las actividades de asistencia social, caridad y bienestar comunitario.



La misiva concluyó con el deseo de que la comunidad musulmana en Vietnam celebre el Eíd al-Adha y el Año Nuevo con alegría, bienestar y éxito, contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo del país en los próximos años./.

VNA