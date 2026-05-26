Detenidos dos sospechosos tras tiroteo con víctimas extranjeras en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Policía de Ciudad Ho Chi Minh informó esta mañana sobre los resultados iniciales de la investigación del grave caso de asesinato ocurrido la noche del 21 de mayo en el barrio de Ben Thanh, en el que dos sospechosos de nacionalidad samoana utilizaron un arma de fuego de uso militar, provocando un muerto y un herido.



De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 22:10 del 21 de mayo, frente al restaurante Cee’f (70 de la calle Truong Dinh, barrio de Ben Thanh), dos individuos dispararon contra dos ciudadanos australianos. Como consecuencia, Lemalu Lorenzo Tovia (2001) falleció en el lugar, mientras que Sauni Sam (1999) resultó gravemente herido y continúa recibiendo atención médica intensiva.



Tras recibir la denuncia, las fuerzas policiales acordonaron inmediatamente la escena del crimen, organizaron la asistencia a las víctimas y desplegaron un amplio operativo en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y diversas unidades locales. Para la investigación se emplearon sistemas de datos, mapas digitales y otras herramientas técnicas con el fin de rastrear la ruta de huida de los sospechosos.



En menos de 24 horas, las autoridades identificaron a los dos presuntos autores: Vaa Vaa (1999), señalado como el autor de los disparos, y Tafia Steve (2003), cómplice en la ejecución del crimen. Ambos fueron detenidos cuando se encontraban ocultos en la zona fronteriza entre Vietnam y Camboya, menos de 72 horas después del hecho, y posteriormente trasladados a Ciudad Ho Chi Minh para continuar con la investigación.

Imagen de la rueda de prensa informativa sobre el caso. (Foto: VNA)



Durante el interrogatorio inicial, los detenidos declararon que actuaron bajo la dirección de una persona ubicada en el extranjero. Según su testimonio, ingresaron a Vietnam el 14 de mayo a través del aeropuerto internacional de Tan Son Nhat y siguieron los movimientos de las víctimas como parte de la preparación del ataque.



Las autoridades también emitieron órdenes de detención en situación de emergencia contra ambos sospechosos por el delito de “asesinato”, y continúan investigando el posible papel de otros implicados, incluido Nguyen Trong Nghia (24 años, provincia de Tay Ninh), así como otras siete personas, por presunta omisión de denuncia y colaboración en la huida de los autores.



La Policía de Ciudad Ho Chi Minh señaló que el caso continúa en investigación con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y llevar a todos los responsables ante la justicia conforme a la ley./.