Premier de Vietnam ordena reforzar labores de prevención y lucha contra desastres naturales

Hanoi (VNA)- El Primer Ministro de Vietnam emitió recientemente una directiva en la que insta a fortalecer las labores de prevención y mitigación de desastres naturales en el próximo período.



La directiva subraya que, en los últimos años, los fenómenos naturales se han vuelto cada vez más extremos e impredecibles. Durante 2024 y 2025 se registraron de manera consecutiva múltiples tormentas, lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas, causando graves pérdidas humanas y daños materiales e infraestructurales.



El Primer Ministro exigió a ministerios, sectores y autoridades locales aplicar de manera estricta las orientaciones del Secretariado del Comité Central del Partido y del Gobierno, así como desplegar de forma proactiva y coordinada medidas eficaces de prevención, respuesta y recuperación ante desastres, bajo el principio de “prevención activa - pronóstico, alerta y respuesta oportuna - recuperación rápida y eficaz”, priorizando ante todo la protección de la vida de la población.





Personal militar fue desplegado para ayudar a reconstruir y reparar las viviendas afectadas por las inundaciones en la comuna de Loc An, ciudad de Hue, durante la campaña Quang Trung, en noviembre de 2025. Foto: VNA

Los secretarios y presidentes de los Comités Populares de provincias y ciudades deben dirigir personalmente las tareas de prevención y control de desastres; revisar y perfeccionar los planes de respuesta ante escenarios de tifones intensos, lluvias extremas, inundaciones históricas y deslizamientos de tierra; además de identificar zonas críticas de alto riesgo para actuar con anticipación.



Las localidades también deben inspeccionar y evaluar la seguridad de diques, represas y otras infraestructuras esenciales; priorizar recursos para reparar y modernizar obras vulnerables antes de la temporada de lluvias y tormentas de 2026; y garantizar la operación segura de embalses y zonas aguas abajo.



La directiva exige además reforzar las fuerzas de respuesta rápida a nivel comunal, incrementar el equipamiento y aplicar el principio de “cuatro capacidades in situ”, con el fin de reaccionar con rapidez ante grandes desastres.



Destaca la importancia de intensificar la comunicación y concienciación pública para que la población cumpla estrictamente las recomendaciones de seguridad, evacúe de manera preventiva las zonas peligrosas e incluso acepte medidas coercitivas cuando sea necesario para salvaguardar vidas humanas.



Las autoridades locales deben asimismo organizar reasentamientos para residentes de áreas expuestas a deslizamientos, inundaciones repentinas y anegamientos severos; preparar alojamientos temporales y garantizar condiciones básicas de vida durante la temporada de lluvias y tifones.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente es encargado de mejorar la calidad de los sistemas de pronóstico y alerta temprana, especialmente frente a fenómenos extremos como lluvias intensas localizadas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra; además de perfeccionar los protocolos de operación coordinada de embalses para garantizar su seguridad.



Por su parte, el Ministerio de Defensa implementa el sistema telefónico de emergencia 112 para recibir información y apoyar las labores de respuesta y rescate, manteniendo fuerzas y medios permanentemente preparados.



El Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología deben elaborar planes para garantizar la seguridad, el transporte, el suministro eléctrico y las telecomunicaciones, así como reforzar la aplicación de tecnologías, inteligencia artificial y transformación digital en la gestión de desastres naturales.



Las corporaciones de telecomunicaciones y electricidad deben corregir de manera urgente las deficiencias detectadas durante los desastres de 2024 y 2025, asegurando comunicaciones y suministro eléctrico estables en cualquier situación./.