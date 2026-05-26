Más de 1,8 millones de personas participan en concurso sobre prevención de accidentes por minas en Vietnam

Hanoi (VNA) - El Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC) celebró hoy en Hanoi una conferencia de clausura y premiación del concurso en línea sobre prevención de accidentes causados por minas y explosivos remanentes de guerra en el país.



El concurso de 2026 se desarrolló de forma virtual a nivel nacional, en respuesta a la necesidad práctica de Vietnam y en conmemoración del Día Internacional de la Concienciación sobre las Minas y de Asistencia a las Actividades de Acción contra las Minas.



Según el primer coronel Nghiem Xuan Long, subdirector general de VNMAC, el contenido del certamen se centró en cuatro áreas principales: conocimientos para identificar minas y artefactos explosivos, habilidades de prevención de accidentes, métodos de actuación ante la detección de explosivos y políticas de apoyo a las víctimas.



El primer coronel Le Quang Hop, también subdirector general de VNMAC, informó que entre el 4 de abril y el 4 de mayo de 2026 el concurso atrajo la participación de 1,8 millones de personas en todo el país. El comité organizador entregó premios a 23 participantes, incluidos un primer premio, tres segundos premios, cuatro terceros premios y 15 premios de consolación.



Por su parte, Won Ji Young, subdirectora de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) en Vietnam, subrayó que la conciencia salva vidas, el conocimiento previene accidentes y la comunicación impulsa el cambio, destacando que esta iniciativa contribuye a construir una cultura de prevención y responsabilidad comunitaria.



A su vez, Ramla Khalidi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam, señaló que el concurso es una oportunidad para reafirmar el compromiso común de promover el aprendizaje, las prácticas seguras y la protección de la comunidad.



Asimismo, enfatizó la necesidad de ampliar la educación sobre prevención de accidentes por minas y explosivos a toda la población, especialmente a las personas en zonas remotas, personas con discapacidad, niños fuera del sistema escolar y minorías étnicas, con el fin de garantizar que nadie quede atrás./.

VNA