Sociedad

Más de 1,8 millones de personas participan en concurso sobre prevención de accidentes por minas en Vietnam

El Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC) premió a participantes de un concurso nacional sobre prevención de accidentes por minas y explosivos remanentes de guerra en el país.

Los delegados visitan la exposición sobre actividades de prevevnción de bombas y minas en Vietnam (Fuente: VNA)
Los delegados visitan la exposición sobre actividades de prevevnción de bombas y minas en Vietnam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC) celebró hoy en Hanoi una conferencia de clausura y premiación del concurso en línea sobre prevención de accidentes causados por minas y explosivos remanentes de guerra en el país.

El concurso de 2026 se desarrolló de forma virtual a nivel nacional, en respuesta a la necesidad práctica de Vietnam y en conmemoración del Día Internacional de la Concienciación sobre las Minas y de Asistencia a las Actividades de Acción contra las Minas.

Según el primer coronel Nghiem Xuan Long, subdirector general de VNMAC, el contenido del certamen se centró en cuatro áreas principales: conocimientos para identificar minas y artefactos explosivos, habilidades de prevención de accidentes, métodos de actuación ante la detección de explosivos y políticas de apoyo a las víctimas.

El primer coronel Le Quang Hop, también subdirector general de VNMAC, informó que entre el 4 de abril y el 4 de mayo de 2026 el concurso atrajo la participación de 1,8 millones de personas en todo el país. El comité organizador entregó premios a 23 participantes, incluidos un primer premio, tres segundos premios, cuatro terceros premios y 15 premios de consolación.

Por su parte, Won Ji Young, subdirectora de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) en Vietnam, subrayó que la conciencia salva vidas, el conocimiento previene accidentes y la comunicación impulsa el cambio, destacando que esta iniciativa contribuye a construir una cultura de prevención y responsabilidad comunitaria.

A su vez, Ramla Khalidi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam, señaló que el concurso es una oportunidad para reafirmar el compromiso común de promover el aprendizaje, las prácticas seguras y la protección de la comunidad.

Asimismo, enfatizó la necesidad de ampliar la educación sobre prevención de accidentes por minas y explosivos a toda la población, especialmente a las personas en zonas remotas, personas con discapacidad, niños fuera del sistema escolar y minorías étnicas, con el fin de garantizar que nadie quede atrás./.

VNA
#prevención de minas en Vietnam #VNMAC #explosivos remanentes de guerra
Seguir VietnamPlus

Derechos Humanos

Noticias relacionadas

El personal de PeaceTrees Vietnam traslada la bomba de forma segura al lugar de detonación designado. (Foto: nhandan.vn)

Desactivan una bomba de más de 226 kg en provincia de Quang Tri

El equipo de desactivación de minas de la organización PeaceTrees Vietnam, en colaboración con el Comando Militar de la provincia de Quang Tri, desactivó el 24 de febrero de forma segura una bomba remanente de la guerra, de más de 226 kg de peso.

Ver más

El teleférico de Hon Thom, en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. Foto: VNA

Phu Quoc espera convertirse en una “isla verde” para la APEC 2027

La Cumbre de Líderes de APEC 2027 es considerada un importante impulso para que la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang, acelere una transición verde integral, orientada a convertirse en una ciudad insular inteligente y sostenible bajo estándares internacionales.