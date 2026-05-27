Vietnam impulsa protección infantil en la era digital

Quang Ninh, Vietnam (VNA) La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, asistió hoy a un acto del lanzamiento del Mes de Acción para la Infancia 2026, con el tema "Niños felices, seguros y firmes en la era digital", organizado en la provincia de Quang Ninh.



El acontecimiento se lleva a cabo en el contexto de que el país ha impulsado la transformación digital de manera integral. El cual tiene como objetivo promover un entorno de vida seguro, saludable y amigable para que todos los niños puedan desarrollarse física, mental e intelectualmente, además de adquirir habilidades digitales.



Se pondrán en marcha numerosas actividades prácticas en todo el país, entre ellas, mejorar la conciencia sobre la protección infantil a través de la comunicación, promover la seguridad en línea, apoyar a los niños en circunstancias especiales y prevenir accidentes, lesiones y ahogamientos.



En sus palabras, Vo Thi Anh Xuan, quien es también presidenta del Consejo de Administración del Fondo de Protección de los Niños de Vietnam, hizo hincapié en que invertir en la infancia es invertir en el desarrollo rápido y sostenible de la nación.



A lo largo de los años, el Partido y el Estado siempre han prestado especial atención a esta labor mediante numerosas políticas prácticas, como la exención o reducción de las tasas de matrícula para los alumnos de primaria y secundaria; el apoyo al almuerzo de los internos; la construcción de internados multinivel en las comunas fronterizas; y otros programas humanitarios, ayudando a millones de menores desfavorecidos a salir adelante, reiteró.



En el contexto de la transformación digital, la subjefa del Estado destacó que dotar a los niños de habilidades para la vida y habilidades digitales en el entorno en línea es una necesidad urgente.



El tema del evento de este año refleja claramente el espíritu de la Resolución n.º 57-NQ/TW del 22 de diciembre de 2024 del Buró Político sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, cuyo objetivo es proteger a los niños y apoyarlos en el desarrollo de sus capacidades digitales para que se conviertan en recursos humanos de alta calidad en el futuro, resaltó.



También expresó su preocupación por el hecho de que casi dos millones de niños a lo largo del país aún se encuentran en circunstancias difíciles o en riesgo de caer en ellas, y no tienen pleno acceso a las condiciones necesarias para un desarrollo integral.



Asimismo, muchos menores siguen enfrentándose a las presiones de la sociedad moderna y los problemas como la violencia, el abuso, los ahogamientos, las lesiones y los desastres naturales continúan amenazando su salud, vida y seguridad, señaló.



En particular, los aspectos negativos y los actos de violencia en el ciberespacio se están convirtiendo en una nueva amenaza para el desarrollo saludable de los niños, la futura fuerza laboral del país, precisó.



La transformación digital se considera una tendencia inevitable y un lineamiento fundamental del Partido y del Estado para desarrollar el país de forma rápida y sostenible en la nueva era, según Anh Xuan. Sin embargo, es inaceptable que 26 millones de niños vietnamitas accedan al entorno digital sin apoyo, orientación y un corredor seguro que los proteja de las influencias negativas, enfatizó.



Por lo cual, la dirigente instó a todos los niveles, ramas y localidades que continúen construyendo un entorno de vida seguro y amigable; mejoren el sistema legal y manejen con rigor los actos de violencia y abuso; así como presten más atención a los niños en zonas remotas y de minorías étnicas y aquellos en circunstancias difíciles.



Al mismo tiempo, enfatizó en la necesidad de implementar soluciones integrales para proteger a los niños en el entorno en línea, fortalecer la educación en habilidades de autoprotección y desarrollar un ecosistema digital saludable.



En la ocasión, el Comité Organizador entregó becas y obsequios a 60 alumnos en situación difícil en la provincia de Quang Ninh para animarlos a esforzarse por una vida mejor.



Anteriormente, la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan y su comitiva visitaron y entregaron obsequios a 54 niños en el Centro de Asistencia Social de la provincia de Quang Ninh./.

VNA