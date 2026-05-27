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Hai Phong fortalece cooperación científica y tecnológica con Corea del Sur

Hai Phong y el Instituto KIST de Corea del Sur fortalecen su cooperación en ciencia, tecnología e innovación mediante proyectos conjuntos

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA) - El Departamento de Ciencia y Tecnología de la ciudad portuaria norvietnamita de Hai Phong organizó recientemente una conferencia para implementar el Memorando de Entendimiento firmado entre el Comité Popular municipal y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KIST).

La cooperación busca materializar de manera efectiva los acuerdos suscritos previamente entre ambas partes, sobre la base de igualdad y beneficio mutuo, con el propósito de fortalecer la infraestructura científica y tecnológica y elevar la capacidad de innovación de Hai Phong.

Según el acuerdo, las dos partes colaborarán en seis áreas prioritarias: desarrollo de infraestructura; formación de recursos humanos de alta calidad en ciencia y tecnología; creación de redes de conexión tecnológica; comercialización y transferencia de tecnología; investigación en biomedicina y biotecnología; y atracción de inversiones, así como establecimiento de centros satélite de investigación y desarrollo (I+D) en Hai Phong.

Uno de los proyectos clave previstos para 2026 es la creación y puesta en funcionamiento del KIST Hai Phong Techhub, cuya inauguración está programada para diciembre de este año.

Además, ambas partes realizarán estudios para desarrollar una base de datos sobre la oferta tecnológica de KIST y las necesidades tecnológicas de las empresas de Hai Phong.

Durante la conferencia también se presentó el Techfest 2026 y se lanzó oficialmente el Concurso de Emprendimiento Innovador 2026.

En el marco del Techfest 2026 se celebrarán foros y seminarios orientados a conectar directamente a empresas tecnológicas surcoreanas con socios locales vietnamitas.

El Departamento de Ciencia y Tecnología de Hai Phong y KIST coordinarán igualmente investigaciones y proyectos conjuntos destinados a resolver desafíos tecnológicos de las empresas y explorar el potencial de los recursos marinos.

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En la cita (Fuente: VNA)

Está previsto que en noviembre próximo se realicen estudios sobre las necesidades tecnológicas de empresas clave y evaluaciones de recursos biomédicos, farmacéuticos marinos y biotecnológicos. Posteriormente, en diciembre de 2026, se seleccionará e implementará un proyecto piloto conjunto.

Nguyen Cao Thang, director del Departamento de Ciencia y Tecnología de Hai Phong, afirmó que estas actividades representan pasos concretos para implementar la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político y la Estrategia Nacional de Emprendimiento e Innovación.

El funcionario destacó que Hai Phong cuenta actualmente con una economía valorada en aproximadamente 29,4 mil millones de dólares y ha mantenido un crecimiento de dos dígitos durante 11 años consecutivos.

Según añadió, la cooperación con KIST contribuirá a fortalecer la competitividad a largo plazo de la ciudad, impulsar el crecimiento verde y avanzar hacia el objetivo de emisiones netas cero (Net Zero).

El Departamento de Ciencia y Tecnología de Hai Phong reafirmó además su compromiso de movilizar todos los recursos necesarios para implementar de forma integral y efectiva los contenidos de cooperación con KIST, con el propósito de posicionar a la ciudad en el mapa internacional de la innovación./.

VNA
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