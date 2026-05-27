Vietnam apuesta por la innovación y la transformación digital para fortalecer sus exportaciones agrícolas

Hanoi, 26 may (VNA) - Frente al endurecimiento de los estándares técnicos en los mercados internacionales, Vietnam acelera la innovación y la transformación digital en su sector agrícola con el objetivo de mantener la competitividad de sus exportaciones, optimizar costos y garantizar un crecimiento sostenible.

En el segundo trimestre de 2026, las exportaciones agrícolas, forestales y pesqueras del país continuaron mostrando señales positivas de recuperación. Sin embargo, detrás de este crecimiento persisten crecientes desafíos derivados de las barreras técnicas cada vez más complejas impuestas por los principales mercados importadores.

Los productos agrícolas vietnamitas atraviesan una etapa de transición clave, en la que las ventajas tradicionales -como abundancia de recursos, producción a gran escala y mano de obra barata- pierden gradualmente peso. En cambio, la aplicación de tecnología, la transparencia de los datos y el cumplimiento de estándares ambientales se están convirtiendo en requisitos indispensables para acceder a los mercados globales.

En destinos estratégicos como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, las regulaciones relacionadas con trazabilidad, cuarentena y estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son cada vez más estrictas.

En particular, normativas como el Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) ejercen una fuerte presión sobre sectores exportadores clave, entre ellos el café, el caucho y los productos madereros, exigiendo una transparencia total en las cadenas de suministro.

De acuerdo con informes del mercado, muchas empresas vietnamitas todavía enfrentan dificultades debido a la lenta adopción de tecnologías de gestión, lo que genera retrasos en los procedimientos de inspección, mayores costos de almacenamiento y un incremento en los gastos asociados al cumplimiento normativo.

Esta situación está obligando al sector agrícola a pasar de un modelo centrado en la cantidad a otro basado en la gestión de calidad sustentada en datos.

Ante este escenario, numerosas empresas exportadoras vietnamitas han acelerado sus procesos de reestructuración y consideran la transformación digital y la innovación tecnológica como estrategias esenciales a largo plazo.

La incorporación de software de gestión, registros agrícolas electrónicos y sistemas automatizados de procesamiento ha permitido mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y adaptarse mejor a los estándares internacionales.

Le Van Quyet, director de la Cooperativa Agrícola de Alta Tecnología Long Thanh Phat, afirmó que la digitalización de los sistemas de trazabilidad y el uso de códigos QR para cada envío ayudaron a reducir en un 15% las pérdidas derivadas de intermediarios, además de fortalecer la confianza de socios europeos gracias al monitoreo en tiempo real de los datos de producción.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Paralelamente, cada vez más empresas aplican modelos de economía circular mediante el aprovechamiento de subproductos agrícolas para generar energía de biomasa, contribuyendo así a disminuir los costos eléctricos y las emisiones de carbono durante la producción.

No obstante, pese a algunos casos pioneros, el proceso de innovación en el sector agrícola todavía enfrenta importantes obstáculos, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, debido a limitaciones financieras y una reducida capacidad tecnológica.

Nguyen Tien Huy, director del Consejo Empresarial de Vietnam para el Desarrollo Sostenible, adscrito a la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), señaló que la innovación no se limita a instalar sistemas automatizados o adquirir software, sino que requiere una transformación integral de la gestión empresarial.

El especialista propuso desarrollar centros de innovación e incubadoras tecnológicas especializadas en agricultura, con el fin de facilitar el acceso de las empresas a soluciones digitales asequibles.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre empresas e institutos de investigación para aplicar inteligencia artificial y análisis de macrodatos en áreas como predicción meteorológica, control de calidad y análisis de mercado.

Según explicó, estas herramientas permitirán al sector agrícola pasar de una respuesta pasiva ante los cambios del mercado a una gestión proactiva basada en la demanda.

Actualmente, el Gobierno vietnamita impulsa la creación de una base de datos nacional sobre zonas agrícolas, la simplificación de los trámites administrativos y la ampliación de sistemas de alerta temprana frente a riesgos comerciales, con el propósito de reforzar la competitividad de las exportaciones agrícolas.

Nguyen Cam Trang, subdirectora del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, informó que las autoridades competentes trabajan en la digitalización de los códigos de zonas agrícolas, la automatización de los certificados de origen y la modernización de los sistemas de alerta relacionados con medidas de defensa comercial./.

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