Economía

Mes Nacional de Promoción 2026 se celebrará en julio de 2026 con descuentos de hasta el 100%

La iniciativa “The First Vietnam Grand Sale in 2026” busca estimular el consumo interno y apoyar la recuperación económica mediante promociones masivas en todo el país.

Las empresas están lanzando numerosos programas promocionales para estimular la demanda de los consumidores. (Foto: Vietnam+)
Las empresas están lanzando numerosos programas promocionales para estimular la demanda de los consumidores. (Foto: Vietnam+)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam emitió recientemente la Decisión n.º 1184/QD-BCT para organizar el “Primer Programa Nacional de Promoción Concentrada de 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026”, que se desarrollará en todo el país durante julio de 2026.

El programa tiene como objetivo estimular el consumo interno, apoyar las actividades productivas y comerciales, y contribuir a la recuperación y el crecimiento económico.

Uno de los puntos más destacados de esta edición es que los descuentos podrán alcanzar hasta el 100% del valor de los bienes y servicios, conforme a lo establecido en la Circular n.º 39/2025/TT-BCT. Esta medida permitirá a las empresas desplegar campañas promocionales de gran escala y ofrecer a los consumidores productos a precios más competitivos.

La iniciativa se desarrollará de manera simultánea tanto en los sistemas tradicionales de venta minorista como en las plataformas de comercio electrónico. Además de incentivar el consumo, las actividades promocionales estarán vinculadas a ferias, exposiciones y festivales locales para promover los productos vietnamitas, difundir la cultura regional y atraer turistas.

Con el fin de garantizar la eficacia y la transparencia del programa, el Ministerio de Industria y Comercio asignó tareas específicas a las entidades competentes. El Departamento de Promoción Comercial respaldará a las empresas en los procesos de inscripción y simplificará los trámites administrativos. Por su parte, el Departamento de Comercio Electrónico y Economía Digital coordinará con las plataformas digitales el despliegue de campañas promocionales en línea.

Asimismo, se reforzarán las labores de control del mercado para prevenir la falsificación, el contrabando, la circulación de productos de baja calidad y las prácticas comerciales fraudulentas que puedan aprovechar las promociones para infringir la ley. La protección de los derechos de los consumidores será una prioridad.

La Comisión Nacional de Competencia habilitará canales para recibir comentarios y denuncias del público sobre posibles infracciones durante el desarrollo del programa, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna.

El Ministerio de Industria y Comercio también instó a las asociaciones sectoriales, las autoridades locales y los medios de comunicación a coordinar acciones de difusión y fomentar la participación empresarial, a fin de ampliar el alcance del programa y generar beneficios concretos para la población y las compañías./.

VNA
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