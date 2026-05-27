Provincia de An Giang recibe a 137 ciudadanos devueltos por Camboya

An Giang, Vietnam (VNA) - La fuerza de seguridad del puesto fronterizo internacional de Vinh Xuong, en la provincia sureña de An Giang, recibió hoy a 137 ciudadanos vietnamitas devueltos por las autoridades de Camboya.



Los ciudadanos, originarios principalmente de las regiones norte, central, Altiplanicie Occidental y suroeste de Vietnam, habían ingresado a Camboya en distintos momentos a través de diversos pasos fronterizos.



La verificación inicial indicó que viajaron al país vecino para trabajar y que fueron posteriormente deportados por la Dirección General de Inmigración del Ministerio del Interior de Camboya por violar las normas sobre inmigración, trabajo y residencia.



Tras la recepción, las fuerzas fronterizas coordinaron con las autoridades competentes la realización de declaraciones sanitarias, la atención médica y la tramitación de los procedimientos legales iniciales. Posteriormente, los 137 ciudadanos fueron entregados al Departamento de Seguridad Pública de An Giang para su verificación y gestión conforme a la normativa vigente.



Cabe destacar que, durante el proceso de recepción y en coordinación con las autoridades camboyanas, el Comando de la Guardia Fronteriza de An Giang detectó y arrestó a Ngo Van Dai, un hombre de 31 años buscado por el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Thanh Hoa por los delitos de “detención ilegal” y “perturbación del orden público”.



Las autoridades fronterizas de An Giang están completando los trámites para entregar al sospechoso a la policía de Thanh Hoa para su enjuiciamiento conforme a la ley./.

VNA