Vietnam prepara 7 nuevos tipos de unidades para misiones de paz de ONU

Hanoi (VNA)- Vietnam se prepara para ampliar la escala de su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) tras registrar con éxito 7 nuevos tipos de unidades en el Sistema de Disponibilidad de Capacidades de Mantenimiento de la Paz (PCRS) de la mayor organización mundial.

La información fue anunciada durante una reunión del grupo de trabajo intersectorial sobre la participación de Vietnam en las operaciones de paz de la ONU, celebrada hoy en Hanoi por el Ministerio de Defensa.

Según el mayor general Pham Manh Thang, director del Departamento de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, desde mayo de 2014 el país ha enviado a casi 1.400 oficiales y militares profesionales, incluidos 32 policías, a misiones en Sudán del Sur, la República Centroafricana, la región de Abyei, la sede de la ONU y otros organismos internacionales.

Las fuerzas de Vietnam no solo han cumplido con éxito sus tareas profesionales, sino que también han dejado una huella positiva a través de numerosas actividades humanitarias, como consultas médicas y tratamientos gratuitos, apoyo en la construcción de escuelas y carreteras, suministro de agua potable y asistencia a las comunidades locales para desarrollar la producción. Esas actividades contribuyen a difundir la imagen de los “Soldados del Tío Ho” y las fuerzas de seguridad pública popular de Vietnam ante la comunidad internacional.

En particular, Vietnam ha desplegado 7 rotaciones de un hospital de campaña de nivel 2 en la Misión de Asistencia de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) desde 2018, y 4 rotaciones de unidades de ingenieros militares en la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA) desde 2022.

El Ministerio de Defensa ya ha establecido el octavo hospital de campaña de nivel 2 y el quinto equipo de ingenieros militares, listos para realizar el relevo de funciones en septiembre de 2026.

Cabe destacar que la Comisión Militar Central aprobó la propuesta para que el Ministerio de Defensa de Vietnam prepare y mantenga listas para el despliegue siete nuevas categorías de unidades destinadas a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, a saber: infantería mecanizada/protección de bases, hospital de campaña de nivel 2, ingeniería militar, control militar/policía militar, comunicaciones, helicópteros de transporte y apoyo aeroportuario.

En abril pasado, los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores registraron con éxito estos nuevos tipos de unidades en el PCRS, obteniendo el reconocimiento de Nivel 1.

En el corto plazo, el Ministerio de Defensa centrará sus preparativos en tres categorías prioritarias: hospitales de campaña, ingeniería militar e infantería mecanizada/protección de bases, con el objetivo de cumplir las inspecciones y elevar las capacidades conforme a los estándares de la ONU, quedando listas para su despliegue cuando sea requerido.

El coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa, interviene en la cita (Foto: VNA)

Al intervenir en la reunión, el coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa, evaluó que el registro exitoso de estos nuevos tipos de unidades demuestra el reconocimiento de la ONU hacia la capacidad y el prestigio de las fuerzas de Vietnam en las actividades de mantenimiento de la paz.

Según el oficial, la expansión de las fuerzas participantes en el mantenimiento de la paz no solo demuestra el compromiso de Vietnam para mantener un entorno de paz, estabilidad y desarrollo en la región y el mundo, sino que también contribuye a elevar la posición e imagen del país en la arena internacional.

Asimismo, exigió a los organismos y unidades continuar investigando y asesorando sobre la ampliación de las modalidades y la escala de participación de Vietnam en las operaciones de paz. También instó a centrar esfuerzos en la formación de recursos humanos de alta calidad, con capacidades suficientes para asumir puestos relevantes dentro del sistema de mantenimiento de la paz de la ONU.

En esta ocasión, el Ministerio de Defensa de Vietnam decidió conceder la insignia “Por la causa del mantenimiento de la paz de la ONU” a 60 individuos por sus destacadas contribuciones en este ámbito./.

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