Internacional

Indonesia elimina a OpenAI de lista de servicios digitales sujetos a la aplicación del IVA

Indonesia eliminó a OpenAI de su lista de recaudadores de IVA digital mientras incorporó a Perplexity AI y HashiCorp al sistema tributario electrónico.

El logotipo de OpenAI. (Foto: Reuters/VNA)
El logotipo de OpenAI. (Foto: Reuters/VNA)

Yakarta (VNA) - La Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas de Indonesia eliminó recientemente a la gigante tecnológica OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, de la lista de recaudadores del impuesto al valor agregado (IVA) para el comercio electrónico.

La agencia ha estado actualizando la lista a lo largo de abril de 2026, con la incorporación de dos nuevas empresas, a saber, HashiCorp y Perplexity AI.

Se indicó que esta medida forma parte de un ajuste administrativo, sin detallar el motivo de la eliminación de OpenAI.

Tras la última actualización, Indonesia cuenta ahora con un total de 264 empresas de la economía digital designadas como recaudadoras del IVA para las transacciones de comercio electrónico. Al 30 de abril, 232 empresas habían cumplido con sus obligaciones tributarias, con una recaudación total del IVA que alcanzó aproximadamente 2,24 mil millones de USD.

Los ingresos estatales totales generados por el sector de la economía digital a finales de abril ascendieron a 2,9 mil millones de USD. Los ingresos procedían de múltiples fuentes, entre ellas el IVA sobre el comercio electrónico, los impuestos sobre las criptomonedas, los impuestos sobre los servicios fintech de préstamos entre particulares y las tasas recaudadas a través del sistema electrónico de contratación pública del país./.

VNA
#Indonesia #comercio electrónico #OpenAI
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