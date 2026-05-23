Internacional

Trágicos accidentes de tránsito en Camboya dejan 13 muertos y decenas de heridos

Dos accidentes de tránsito en Kampong Chhnang y Svay Rieng dejaron 13 muertos y decenas de heridos, informó el Ministerio de Trabajo de Camboya.

Phnom Penh (VNA) - Al menos 13 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en dos graves accidentes de tránsito ocurridos este 23 de mayo en las provincias camboyanas de Kampong Chhnang y Svay Rieng.

De acuerdo con Sun Mesa, portavoz del Ministerio de Trabajo y Formación Profesional de Camboya, el primer siniestro tuvo lugar en el distrito de Kampong Tralach, en la provincia de Kampong Chhnang, al noroeste de Phnom Penh, cuando un camión de gran tonelaje embistió a un vehículo que transportaba obreros sobre la Carretera Nacional No. 5. El accidente dejó ocho trabajadores fallecidos, 10 heridos de gravedad y varios lesionados leves.

El segundo hecho se registró en la ciudad de Svay Rieng, en la provincia del mismo nombre, situada al sureste de la capital camboyana. El balance fue de cinco trabajadores muertos, cinco heridos graves y otros 16 con lesiones leves.

Tras conocerse los accidentes, el Fondo Nacional de Seguridad Social (NSSF), el Departamento de Trabajo y Formación Profesional y las autoridades competentes desplegaron de inmediato operaciones de rescate y coordinaron el traslado de los heridos a hospitales, incluidos los casos más delicados a centros médicos de mayor nivel.

Sun Mesa informó además que el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional colaborará en la organización de los funerales y asumirá todos los gastos de sepelio de las víctimas mortales.

Los heridos, por su parte, recibirán las prestaciones y compensaciones establecidas por la ley.

En Camboya, gran parte de los vehículos destinados al transporte de trabajadores son camiones o autobuses antiguos adaptados para aumentar su capacidad, una práctica que suele agravar las consecuencias de los accidentes de tránsito relacionados con este tipo de transporte./.

VNA
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