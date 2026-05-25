Internacional

Cuatro muertos y 17 desaparecidos tras colapso de un edificio de nueve pisos en Filipinas

El número de muertos por el colapso de un edificio de nueve pisos, que estaba en construcción en la ciudad de Angeles, provincia de Pampanga, al norte de Filipinas, ascendió a cuatro personas, mientras otras 17 permanecen desaparecidas.

En el escenario del colapso (Fuente: Xinhua/VNA)
En el escenario del colapso (Fuente: Xinhua/VNA)

Manila (VNA) - El número de muertos por el colapso de un edificio de nueve pisos, que estaba en construcción en la ciudad de Angeles, provincia de Pampanga, al norte de Filipinas, ascendió a cuatro personas, mientras otras 17 permanecen desaparecidas.

Entre las víctimas fatales, dos se rescataron con vida, pero luego murieron. Los desaparecidos son principalmente trabajadores que dormían en el lugar cuando ocurrió el incidente. Aún no se ha determinado la causa del colapso.

Según las autoridades filipinas, la obra de construcción cuenta con alrededor de 70 trabajadores. Sin embargo, la mayoría regresaron a casa el fin de semana.

Representantes de la fuerza de bomberos locales informaron que el rescate se enfrenta a numerosos desafíos al acceder a las víctimas atrapadas bajo los escombros. Prevén utilizar escáneres térmicos para detectar posibles sobrevivientes. Si no se encuentran más personas con vida, se desplegarán excavadoras y equipos pesados para remover los escombros y recuperar los cuerpos de las víctimas./.

VNA
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