Malasia endurece la regulación de las redes sociales

Kuala Lumpur (VNA) - Malasia aplicará oficialmente a partir del próximo 1 de junio dos nuevos códigos regulatorios en el marco de la Ley de Seguridad en Línea (ONSA), considerados hasta ahora como las medidas más estrictas adoptadas por el país para controlar contenidos nocivos y reforzar la protección infantil en el entorno digital.



Los nuevos reglamentos -el Código de Protección Infantil (CPC) y el Código de Mitigación de Riesgos (RMC)- obligarán a las plataformas digitales a adoptar medidas más proactivas para supervisar contenidos perjudiciales y fortalecer los mecanismos de protección de usuarios vulnerables, informó la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) en un comunicado divulgado ayer.



Según la MCMC, esta decisión forma parte de la estrategia a largo plazo del Gobierno malasio para construir un entorno digital más seguro para niños y familias frente al aumento de amenazas en línea como fraudes, acoso cibernético, contenidos violentos y desinformación.



Una de las disposiciones más relevantes establece que las plataformas de redes sociales deberán incorporar mecanismos de “seguridad desde el diseño”. En virtud de la nueva normativa, los menores de 16 años tendrán prohibido registrarse y poseer cuentas en plataformas que superen los ocho millones de usuarios en Malasia.



Para verificar la edad de los usuarios, el Gobierno exigirá el uso de documentos oficiales, entre ellos tarjetas nacionales de identidad, pasaportes u otros documentos emitidos por el Estado durante el proceso de validación de cuentas.



La viceministra de Comunicaciones, Teo Nie Ching, explicó que las plataformas dispondrán de un “plazo razonable” para completar la verificación de las cuentas ya existentes antes de que entren en vigor medidas coercitivas. Las cuentas que no cumplan con el proceso podrán ser bloqueadas.



Además de reforzar la protección infantil, el Código de Mitigación de Riesgos obliga a las plataformas digitales a intensificar el control sobre los contenidos publicados en línea.



Entre las nuevas exigencias figuran evaluaciones periódicas de riesgos, mejoras en los sistemas de gestión de contenidos, fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y retroalimentación, verificación de anunciantes y etiquetado de contenidos editados o generados mediante inteligencia artificial.



Las autoridades malasias señalaron que el endurecimiento regulatorio responde al fuerte aumento de fraudes y delitos cibernéticos en el país. Solo en los primeros cuatro meses de este año, Malasia registró más de 23.300 casos de fraude en línea, con pérdidas estimadas en unos 170 millones de dólares./.

VNA