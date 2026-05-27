Dong Thap impulsa nuevo modelo de crecimiento enfocado en innovación y desarrollo sostenible

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Dong Thap, Vietnam (VNA) - Durante una visita de trabajo a las provincias del sur, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, instó hoy a Dong Thap a acelerar la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, con el objetivo de mejorar la calidad y sostenibilidad del desarrollo.

La reunión con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Dong Thap se centró en la evaluación de la situación socioeconómica de la provincia, el objetivo de crecimiento de dos dígitos, el desembolso de inversiones públicas, el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles y la implementación de la Resolución 57 del Buró Político, además de analizar soluciones para superar los obstáculos estructurales existentes.

Según los datos presentados, el Producto Interno Bruto Regional de Dong Thap creció un 6,14% en el primer trimestre de 2026, lo que refleja una recuperación positiva. Los ingresos presupuestarios en los primeros cinco meses superaron los 12,2 billones de VND (alrededor de 470 millones de USD), alcanzando el 51,5% del plan anual. Los principales sectores mantuvieron un desempeño estable: la agricultura creció un 3,47%, los servicios un 7,57% y las exportaciones rondaron los 4 mil millones de USD.

La provincia también completó la planificación revisada para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, con el objetivo de aprovechar mejor su potencial de desarrollo. Asimismo, avanza en la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, como las autopistas My An–Cao Lanh y Cao Lanh–An Huu, así como la ampliación del corredor Ciudad Ho Chi Minh–Trung Luong–My Thuan. Hasta ahora, se han finalizado 18 de los 26 proyectos de transporte clave.

En materia de reforma administrativa, el modelo de gobierno local de dos niveles ha contribuido a simplificar la estructura estatal, eliminar niveles intermedios y mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Paralelamente, se impulsa la implementación de la Resolución 57 sobre desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, junto con la simplificación de procedimientos administrativos y la resolución de proyectos de inversión pendientes.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)

Pese a estos avances, el primer ministro señaló desafíos persistentes como la lenta ejecución del gasto público, la escasez de recursos humanos y el bajo valor agregado de la agricultura en relación con el potencial real de la provincia.

Le Minh Hung instó a las autoridades locales a renovar de forma integral su enfoque de desarrollo e impulsar un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Subrayó la necesidad de promover una agricultura ecológica y moderna, con mayor transformación productiva y construcción de marcas para atender el mercado interno y fortalecer las exportaciones.

Asimismo, destacó la importancia de convertir las zonas costeras en centros económicos marítimos multisectoriales adaptados al cambio climático.

El jefe de Gobierno también pidió desarrollar infraestructura logística regional para consolidar a la provincia como un nodo de tránsito y distribución que conecte el delta del Mekong con Ciudad Ho Chi Minh y los mercados de exportación, además de impulsar la economía fronteriza, el ecoturismo y el agroturismo basados en productos locales.

En el ámbito social, enfatizó la mejora del bienestar ciudadano mediante la construcción de viviendas sociales, el acceso a chequeos médicos anuales gratuitos y el desarrollo de infraestructura educativa en zonas fronterizas.

Finalmente, recalcó la importancia de fortalecer la construcción del Partido y un aparato administrativo eficiente, honesto y cercano a la población, así como la formación de cuadros profesionales y comprometidos con el servicio público.

Ese mismo día, el primer ministro visitó el monumento conmemorativo en el barrio de Cao Lanh, provincia de Dong Thap, donde ofreció incienso en homenaje a Nguyen Sinh Sac, padre del Presidente Ho Chi Minh./.

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