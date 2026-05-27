Vietnam y Australia fortalecen cooperación en producción de arroz de alta calidad

Sídney (VNA) — El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, sostuvo hoy una reunión con John Bradford, presidente del grupo SunRice, el mayor productor y distribuidor de arroz de este país oceánico.



Durante el encuentro, John Bradford señaló que Vietnam es actualmente una de las fuentes internacionales de suministro de arroz más importantes para SunRice, especialmente de arroz de alta calidad destinado a mercados premium. En este contexto, la empresa planea aumentar la capacidad de su planta procesadora de arroz en la provincia de Dong Thap hasta 120.000 toneladas anuales.



SunRice y el Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional (ACIAR) también anunciaron la siguiente fase del proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor del arroz premium adaptada al cambio climático junto con pequeños agricultores del Delta del Mekong”. El proyecto, valorado en un millón de dólares australianos (unos 650.000 USD), será financiado conjuntamente por ambas partes.



La iniciativa se centrará en objetivos alineados con el programa del Gobierno vietnamita para desarrollar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones para 2030, incluidos el fortalecimiento de técnicas de cultivo resilientes al clima, la mejora de la eficiencia poscosecha, el aumento de la trazabilidad y el desarrollo de variedades de arroz resistentes a la salinidad.



SunRice y ACIAR continuarán cooperando en el desarrollo del Centro de Excelencia ubicado en la planta procesadora de arroz en Dong Thap, con el fin de crear condiciones favorables para que agricultores y estudiantes de agronomía realicen investigaciones y actividades de formación.



Además de sus actividades de inversión, SunRice también patrocina la Fundación KOTO, la primera empresa social de Vietnam dedicada a la formación profesional en hotelería y restauración. Según representantes de la compañía, este apoyo refleja el deseo de contribuir más activamente a la comunidad vietnamita.



Por su parte, Pham Hung Tam valoró positivamente las contribuciones de SunRice al sector arrocero vietnamita, especialmente en la mejora del valor comercial del arroz, la ampliación del acceso a mercados y la adaptación al cambio climático. Asimismo, informó sobre la política de Vietnam de priorizar la atracción de inversión extranjera directa de alta calidad.



El diplomático también destacó la participación de SunRice en el evento “Meet Australia 2026”, recientemente celebrado en su país, considerado la mayor actividad de promoción comercial y de inversiones de Australia en Vietnam hasta la fecha, y que se espera impulse aún más la cooperación económica bilateral.



Finalmente, el embajador alentó a SunRice a seguir ampliando su cooperación con localidades y empresas vietnamitas, fortalecer los intercambios económicos y comerciales entre ambos países y continuar siendo una de las empresas australianas pioneras en inversiones y comercio de alta calidad con Vietnam./.

VNA