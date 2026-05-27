Economía

Vietnam y Australia fortalecen cooperación en producción de arroz de alta calidad

SunRice y ACIAR refuerzan su cooperación con Vietnam en arroz de alta calidad, impulsando un proyecto sostenible en Dong Thap y la cadena de valor agrícola.

El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam (centro), y los dirigentes del grupo SunRice (Fuente: VNA)
El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam (centro), y los dirigentes del grupo SunRice (Fuente: VNA)

Sídney (VNA) — El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam, sostuvo hoy una reunión con John Bradford, presidente del grupo SunRice, el mayor productor y distribuidor de arroz de este país oceánico.

Durante el encuentro, John Bradford señaló que Vietnam es actualmente una de las fuentes internacionales de suministro de arroz más importantes para SunRice, especialmente de arroz de alta calidad destinado a mercados premium. En este contexto, la empresa planea aumentar la capacidad de su planta procesadora de arroz en la provincia de Dong Thap hasta 120.000 toneladas anuales.

SunRice y el Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional (ACIAR) también anunciaron la siguiente fase del proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor del arroz premium adaptada al cambio climático junto con pequeños agricultores del Delta del Mekong”. El proyecto, valorado en un millón de dólares australianos (unos 650.000 USD), será financiado conjuntamente por ambas partes.

La iniciativa se centrará en objetivos alineados con el programa del Gobierno vietnamita para desarrollar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones para 2030, incluidos el fortalecimiento de técnicas de cultivo resilientes al clima, la mejora de la eficiencia poscosecha, el aumento de la trazabilidad y el desarrollo de variedades de arroz resistentes a la salinidad.

SunRice y ACIAR continuarán cooperando en el desarrollo del Centro de Excelencia ubicado en la planta procesadora de arroz en Dong Thap, con el fin de crear condiciones favorables para que agricultores y estudiantes de agronomía realicen investigaciones y actividades de formación.

Además de sus actividades de inversión, SunRice también patrocina la Fundación KOTO, la primera empresa social de Vietnam dedicada a la formación profesional en hotelería y restauración. Según representantes de la compañía, este apoyo refleja el deseo de contribuir más activamente a la comunidad vietnamita.

Por su parte, Pham Hung Tam valoró positivamente las contribuciones de SunRice al sector arrocero vietnamita, especialmente en la mejora del valor comercial del arroz, la ampliación del acceso a mercados y la adaptación al cambio climático. Asimismo, informó sobre la política de Vietnam de priorizar la atracción de inversión extranjera directa de alta calidad.

El diplomático también destacó la participación de SunRice en el evento “Meet Australia 2026”, recientemente celebrado en su país, considerado la mayor actividad de promoción comercial y de inversiones de Australia en Vietnam hasta la fecha, y que se espera impulse aún más la cooperación económica bilateral.

Finalmente, el embajador alentó a SunRice a seguir ampliando su cooperación con localidades y empresas vietnamitas, fortalecer los intercambios económicos y comerciales entre ambos países y continuar siendo una de las empresas australianas pioneras en inversiones y comercio de alta calidad con Vietnam./.

VNA
#arroz vietnamita #delta del Mekong #Dong Thap #arroz #ACIAR
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Foto de ilustración. (Foto: VNA)

Vietnam y Tailandia se estrechan por un ASEAN más resiliente y sostenible

Las relaciones entre Vietnam y Tailandia están transitando con fuerza desde una cooperación centrada en el comercio hacia una integración más profunda en las cadenas de suministro regionales y globales, especialmente en sectores de alta tecnología, energía verde e inversión estratégica.

Productos vietnamitas en un supermercado tailandés. (Foto: VNA)

Vietnam y Tailandia abren nueva etapa en desarrollo económico y comercial

En el contexto en que las relaciones entre Vietnam y Tailandia se elevaron al nivel de Asociación Estratégica Integral y avanzan hacia el 50 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos (1976-2026), la cooperación económica y comercial continúa siendo un punto destacado y brillante en los nexos bilaterales.

El artículo (Fuente: asiainvest.com.sg)

Periódico singapurense resalta importancia de la cooperación entre Vietnam y Singapur

El sitio web AsiaInvest Singapore (asiainvest.com.sg) publicó recientemente un artículo titulado “Fortalecimiento de la cooperación económica en un entorno global cambiante”, en el que analiza la próxima visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, prevista del 29 al 31 de mayo.

El vicepresidente del Comité Popular de Quang Ngai, Do Tam Hien (segundo desde la izquierda), inspecciona las labores de prevención y control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en el puerto pesquero de My A, barrio de Tra Cau. (Fuente: VNA)

Provincia de Quang Ngai endurece medidas contra pesca ilegal

La provincia centrovietnamita de Quang Ngai intensifica las acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), en cumplimiento de las recomendaciones internacionales y con el objetivo de fortalecer la gestión del sector pesquero.