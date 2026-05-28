Efectúan un foro comercial de productos acuícolas Vietnam – India 2026

Nueva Delhi (VNA)- El seminario virtual “Foro comercial y de conexión de oferta y demanda de productos acuícolas Vietnam–India 2026” se efectuó en Nueva Dehi, con el objetivo de impulsar la cooperación comercial, las inversiones y la conexión de las cadenas de suministro del sector de acuicultura.



El evento fue organizado la víspera por la Oficina Comercial de Vietnam en India, en coordinación con organismos de promoción comercial, asociaciones sectoriales y empresas de ambos países.



En su discurso de apertura, el consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, destacó el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales, especialmente tras la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su reunión con el primer ministro Narendra Modi a comienzos de mayo.



Según explicó, ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, creando un nuevo impulso para la cooperación económica, comercial y de inversión, con la meta de alcanzar un comercio bilateral de 25 mil millones de dólares para 2030.



De acuerdo con el funcionario, el sector acuícola representa un ámbito de gran potencial gracias a la alta complementariedad entre ambas economías.



India es actualmente uno de los mercados pesqueros de crecimiento más rápido del mundo, y se prevé que su industria de procesamiento supere los 20 mil millones de dólares en 2026 debido al aumento de la demanda de exportación y a las inversiones en tecnología, logística de cadena de frío y sistemas de trazabilidad.



El consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, interviene en la cita (Foto: VNA)



Por su parte, la subsecretaria de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Pesqueros de Vietnam (VASEP), To Thi Tuong Lan, señaló que la industria acuícola vietnamita muestra una recuperación positiva, con exportaciones superiores a los 3,6 mil millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026. Vietnam cuenta con ventajas competitivas en el procesamiento profundo, los productos de alto valor agregado y una amplia red de acuerdos de libre comercio.



Según Tuong Lan, India posee fortalezas en el suministro de materias primas y el cultivo de camarón, mientras que Vietnam destaca en el procesamiento avanzado. Ambas partes pueden ampliar su cooperación en áreas como el suministro de materias primas, el procesamiento para exportación, la trazabilidad, el control de antibióticos, las certificaciones sostenibles y la transformación digital.



La representante de la VASEP también propuso reforzar la conexión empresarial mediante ferias especializadas en ambos países.



Mientras, el representante de la Autoridad para el Desarrollo de las Exportaciones Pesqueras de India (MPEDA), Anil Kumar, informó que las exportaciones acuícola de India en el ejercicio fiscal 2025-2026 alcanzaron los 8,45 mil millones de dólares, un aumento del 13,4%, mientras que los envíos hacia Vietnam crecieron cerca de un 70%.



En su opinión, las empresas de ambos países deberían promover proyectos conjuntos de inversión y procesamiento para exportar a mercados internacionales.



A su vez, K.N. Raghavan, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Productos Acuícolas de India (SEAI), subrayó que Vietnam e India deben orientarse hacia un modelo de cooperación “ganar-ganar” en lugar de competir directamente, especialmente en ámbitos como el procesamiento avanzado, la trazabilidad, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), y el desarrollo de certificaciones electrónicas destinadas a las exportaciones hacia Estados Unidos y la Unión Europea.



Durante el seminario, ambas partes presentaron importantes actividades de promoción comercial que se celebrarán próximamente, entre ellas “Viet Nam International Sourcing 2026” en Ciudad Ho Chi Minh y “Seafood Expo Bharat 2026” en Chennai, con el propósito de fortalecer los vínculos empresariales./.