Política

Vietnam y Rusia fortalecen cooperación en seguridad y tecnología en foro internacional en Moscú

Vietnam y Rusia fortalecieron su cooperación en seguridad, tecnología e infraestructura digital durante el primer Foro Internacional de Seguridad celebrado en Moscú, con la participación de más de 120 países.

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, y el director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia, Dmitry Shugaev, firman un acuerdo de cooperación. (Foto: VNA)
El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, y el director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia, Dmitry Shugaev, firman un acuerdo de cooperación. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, encabezó la delegación vietnamita que participa en el primer Foro Internacional de Seguridad de Rusia, inaugurado el 26 de mayo en Moscú, donde ambas naciones reforzaron sus vínculos en materia de seguridad, tecnología e infraestructura digital.

Tras su llegada a la capital rusa, Luong Tam Quang sostuvo conversaciones con el general Nikolay Patrushev, asistente del presidente de Rusia y presidente del Consejo Marítimo del país euroasiático. Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron su voluntad de profundizar la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia, especialmente en áreas como la industria de seguridad, la economía marítima y la formación de recursos humanos.

El titular vietnamita destacó que Vietnam valora profundamente el respaldo brindado por la antigua Unión Soviética y, actualmente, por la Federación de Rusia en las labores de protección de la seguridad y el orden social, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en este ámbito.

En la primera jornada del foro, Luong Tam Quang y el director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia, Dmitry Shugaev, firmaron un acuerdo para crear un grupo de trabajo conjunto entre esa entidad rusa y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, en presencia del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergey Shoigu.

Asimismo, empresas vietnamitas y rusas suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en tecnología, seguridad e infraestructura digital. El acuerdo sienta las bases para futuras colaboraciones en transferencia tecnológica, capacitación de personal, investigación, desarrollo e implementación de soluciones específicas.

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El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, visita el espacio de exhibición en el Foro Internacional de Seguridad de Rusia. (Foto: VNA)

El Foro Internacional de Seguridad de Rusia se celebra en el complejo Live Arena, en las afueras de Moscú, con la participación de más de 150 delegaciones procedentes de más de 120 países y territorios. El evento reúne representantes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el grupo BRICS, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y numerosos países de Oriente Medio, África y América Latina.

Durante la ceremonia inaugural, el subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Alexander Venediktov, advirtió sobre el uso de armas biológicas y químicas como herramienta de presión contra Estados soberanos, y alertó además sobre el deterioro del sistema de estabilidad estratégica global y de la estructura internacional centrada en las Naciones Unidas.

En el marco del foro tendrán lugar la XIV Reunión Internacional de Altos Representantes Responsables de Asuntos de Seguridad, así como múltiples encuentros multilaterales, mesas redondas y sesiones estratégicas. El evento también exhibe modernos equipos, tecnologías y armamento ruso en los ámbitos de seguridad y defensa.

Las actividades del foro se prolongarán hasta el 29 de mayo. Está previsto que el 28 de mayo el ministro Luong Tam Quang intervenga en la XIV reunión de altos representantes de organismos de seguridad, centrada en los desafíos y riesgos de la seguridad internacional en un contexto marcado por la configuración de un mundo multipolar./.

VNA
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