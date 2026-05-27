Líder vietnamita recibe a presidente ejecutivo del Grupo TCC de Tailandia

Bangkok (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a Thapana Sirivadhanabhakdi, presidente ejecutivo del Grupo TCC y director general de la empresa Thai Beverage (ThaiBev), en Bangkok, en el marco de su visita oficial a Tailandia.



Durante la reunión, el líder vietnamita dio la bienvenida a las principales corporaciones tailandesas que están expandiendo sus inversiones y operaciones comerciales en Vietnam, especialmente en áreas alineadas con las necesidades de desarrollo del país indochino y con capacidad para generar mayor valor en la cooperación bilateral.



Vietnam concede gran importancia a su Asociación Estratégica Integral con Tailandia, en la que la cooperación en materia de economía, comercio, inversión y conectividad empresarial constituye un pilar fundamental para el crecimiento sostenible y el fortalecimiento de los vínculos entre ambas economías, afirmó.



Tras reconocer las inversiones y actividades comerciales de TCC en Vietnam durante los últimos años, el dirigente alentó al grupo a continuar expandiendo sus operaciones en el país, centrándose en mejorar la gobernanza, promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación y la protección del medio ambiente, así como contribuir al desarrollo de las comunidades locales.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



Por su parte, Thapana Sirivadhanabhakdi afirmó que TCC opera en sectores clave como alimentación y bebidas, industria y comercio, finanzas y seguros, bienes raíces, agricultura y agroindustria, con presencia en Vietnam, Singapur, Malasia, Myanmar y otros países.



Respecto a las operaciones del grupo en Vietnam, expresó su esperanza de que el país siga facilitando las inversiones y actividades comerciales de TCC, y destacó que el conglomerado está estudiando planes para lanzar nuevas iniciativas en logística, reciclaje y otros sectores en el futuro.



To Lam declaró que Vietnam continúa mejorando su entorno de inversión y negocios, priorizando proyectos de alta calidad, con tecnología avanzada, gobernanza moderna y sólidas relaciones con empresas nacionales.



En tal sentido, hizo un llamamiento a TCC para que apoye a las pequeñas y medianas empresas vietnamitas en su mayor integración en las cadenas de suministro, contribuyendo así a una mejor conectividad económica entre Vietnam, Tailandia y otros Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)./.