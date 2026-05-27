Vietnam impulsa cooperación en infraestructura con AIIB

Hanoi (VNA)- Como uno de los miembros fundadores y participante activo desde las primeras etapas, Vietnam concede gran importancia a su relación de cooperación con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y continuará participando como un miembro y socio confiable y responsable.



Así lo afirmó el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, durante una reunión efectuada hoy con la presidenta del AIIB, Zou Jiayi.



El subjefe de Gobierno valoró los resultados de la cooperación entre Vietnam y el AIIB durante los últimos años, y destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, celebrado en 2026, reafirmó la infraestructura como una de las tres prioridades estratégicas del desarrollo nacional.



En este marco, precisó, Vietnam impulsa proyectos de ferrocarriles de alta velocidad, sistemas ferroviarios urbanos, puertos marítimos, aviación y autopistas, sectores en los que el país busca fortalecer la cooperación con el AIIB.



Además de los seis proyectos actualmente desarrollados con el banco, agregó, Vietnam colabora con diversos países, entre ellos China, en proyectos ferroviarios como las líneas Lao Cai-Hanoi-Hai Phong y Hanoi-Dong Dang, en la provincia de Lang Son, conectadas con rutas internacionales de transporte hacia Asia Central y Rusia.



El viceprimer ministro informó también sobre las orientaciones de desarrollo de Vietnam en áreas como transporte ferroviario, energía y tecnología.



Explicó que el país prioriza las energías renovables, incluyendo energía eólica, solar, eólica marina y nuclear, así como la construcción de centros nacionales de datos en Hanoi y el desarrollo de ciudades inteligentes.



En ese contexto, Gia Tuc expresó su deseo de que el AIIB continúe prestando especial atención a Vietnam, subrayando que las áreas prioritarias del banco coinciden con las prioridades estratégicas del país.



Asimismo, aseguró que el Gobierno vietnamita instruirá a ministerios y autoridades locales para facilitar y apoyar plenamente la cooperación con la institución financiera.



Por su parte, Zou Jiayi afirmó que Vietnam ocupa un lugar clave dentro de la estrategia del AIIB. Señaló que esta es su tercera visita al país y expresó su deseo de seguir contando con el apoyo y la orientación del Gobierno vietnamita para fortalecer aún más la cooperación bilateral.



La presidenta del banco recordó que la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó recientemente el Plan de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030, el cual subraya la necesidad de ampliar la infraestructura nacional, agenda en la que el AIIB aspira a colaborar activamente.



Actualmente, el AIIB cuenta con 111 miembros y financia más de 370 proyectos centrados en cuatro áreas prioritarias: infraestructura verde y energía, conectividad transfronteriza, incluidos ferrocarriles, aviación, puertos y centros logísticos, infraestructura tecnológica y movilización de capital privado. Según Zou Jiayi, estas prioridades coinciden plenamente con los objetivos de desarrollo de Vietnam.



El AIIB financia actualmente seis proyectos en Vietnam y participa además en otros dos, incluido un sistema de metro urbano.



La presidenta del banco explicó que la institución apuesta por un enfoque sistémico de mediano y largo plazo, en lugar de centrarse únicamente en proyectos individuales, y manifestó su interés en trabajar estrechamente con las autoridades vietnamitas para construir una cartera de cooperación alineada con las necesidades de desarrollo del país./.

VNA