Vietnam y Alemania intensifican cooperación en desarrollo de infraestructura y crecimiento verde

Hanoi (VNA)- El viceministro de Finanzas Tran Quoc Phuong sostuvo una reunión en Hanoi con Christiane Laibach, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco de Desarrollo KfW, en la cual elogió al Gobierno alemán y KfW por su larga trayectoria de cooperación y apoyo al desarrollo socioeconómico de Vietnam.



KfW es un socio clave para el desarrollo que ha acompañado a Vietnam mediante programas y proyectos eficaces en desarrollo de infraestructura, energía, medio ambiente, crecimiento verde y respuesta al cambio climático, afirmó Quoc Phuong.



El banco ha concentrado su apoyo en sectores donde Alemania tiene fortalezas y Vietnam tiene necesidades urgentes, en particular la formación profesional y la capacitación de la mano de obra, añadió.



El viceministro señaló que la calidad de la mano de obra es una solución innovadora para lograr un mayor crecimiento en los próximos años. Asimismo, reconoció la labor de los expertos alemanes por ayudar a Vietnam a desarrollar una planificación integral de infraestructura para el transporte, el control de la erosión y la adaptación al cambio climático.



Tras la aprobación por parte del Gobierno de un plan para atraer, gestionar y utilizar la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y los préstamos extranjeros en condiciones favorables para el periodo 2026-2030, Vietnam dará prioridad a los proyectos con amplios efectos indirectos, potencial de innovación disruptiva y mejora de la infraestructura socioeconómica.



Quoc Phuong destacó los proyectos de infraestructura que pueden impulsar un desarrollo transformador a nivel nacional, regional y local, abordando al mismo tiempo cuestiones medioambientales, la adaptación al cambio climático, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transición energética, la transición verde y la transformación digital.



Estas son áreas en las que KfW cuenta con amplia experiencia y un gran potencial para profundizar la cooperación con Vietnam, afirmó.



Por su parte, Christiane Laibach señaló que la infraestructura, la formación de la fuerza laboral, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transición energética, la transición verde y la transformación digital son motores fundamentales del crecimiento económico sostenible en el contexto actual.



Elogió al Gobierno vietnamita y al Ministerio de Finanzas por reorientar los préstamos para el desarrollo hacia estos sectores estratégicos.



Laibach añadió que el desarrollo del sector privado se está convirtiendo en un pilar fundamental de la estrategia de crecimiento de Vietnam, mientras que la inversión en energía, transporte e infraestructura resiliente al clima brindará beneficios tangibles a los ciudadanos y apoyará el crecimiento a largo plazo.



Indicó que KfW está preparando tres proyectos en Vietnam y espera que se firmen y se pongan en marcha según lo previsto, lo que generará más oportunidades para la cooperación bilateral.



En respuesta, Quoc Phuong afirmó que el ministerio continuará trabajando estrechamente con KfW para acelerar los proyectos según lo planeado, garantizando que la financiación para el desarrollo se utilice eficazmente en beneficio de ambas partes./.

VNA