Gasolina E10 en Vietnam: avance hacia la transición energética y reto para generar confianza

Hanoi (VNA) - Vietnam comenzará a distribuir oficialmente gasolina biológica E10 en todo el país a partir del 1 de junio de 2026, en un paso clave dentro de su estrategia de transición energética y reducción de emisiones.



No obstante, junto con las expectativas por sus beneficios ambientales, la nueva política también plantea el desafío de fortalecer la confianza de los consumidores mediante garantías de calidad, transparencia informativa y estabilidad en el mercado.



Según la Circular 50/2025/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio, toda la gasolina sin plomo comercializada en Vietnam deberá mezclarse con etanol para producir E10 destinada a motores de combustión a gasolina. La gasolina E5RON92 continuará disponible hasta finales de 2030.



La implementación de la E10 ha despertado interés entre la población, especialmente en Hanoi, donde circulan millones de vehículos. Aunque muchos ciudadanos respaldan la medida por su impacto positivo en el medio ambiente, persisten dudas sobre la compatibilidad del combustible con vehículos antiguos, el rendimiento del motor y los posibles cambios en el precio de venta.



Consumidores consultados coincidieron en que la transparencia y el control de calidad serán factores decisivos para consolidar la aceptación del nuevo combustible. Algunos conductores consideran que, si la E10 mantiene precios competitivos y un funcionamiento estable, estarán dispuestos a adoptarla. Otros, especialmente propietarios de vehículos más antiguos, expresan preocupación por posibles efectos sobre componentes del sistema de combustible.



Las autoridades sostienen, sin embargo, que la mayoría de los vehículos en circulación son compatibles con la E10. De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, alrededor del 90% de los automóviles y motocicletas con motor a gasolina actualmente en uso en Vietnam pueden utilizar este combustible sin necesidad de modificaciones técnicas. La E10 ya se emplea ampliamente en más de 60 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Brasil.



Expertos medioambientales señalan además que el etanol favorece una combustión más limpia, contribuyendo a reducir emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas contaminantes, uno de los principales problemas en grandes ciudades como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.



Con el objetivo de incentivar el consumo de combustibles biológicos, el Ministerio de Industria y Comercio estudia ajustes en los impuestos ambientales y especiales para que la E10 tenga un precio más atractivo frente a la gasolina convencional.



Empresas distribuidoras de combustibles en Hanoi informaron haber completado la adecuación de depósitos y surtidores para iniciar la comercialización de E10 desde comienzos de junio. Representantes del sector consideran que el principal reto no es técnico, sino psicológico, debido a la desconfianza que todavía persiste entre parte de los consumidores tras la introducción inicial de la gasolina E5 años atrás.



Paralelamente, las autoridades de gestión del mercado en Hanoi reforzarán las inspecciones sobre la comercialización de combustibles una vez que la nueva normativa entre en vigor. Los controles estarán centrados en la calidad del producto, la publicación transparente de precios, el abastecimiento y la prevención de prácticas especulativas, acaparamiento o comercialización irregular.



Especialistas en energía consideran que la implementación de la E10 constituye un paso inevitable dentro de la estrategia vietnamita de transición verde y fortalecimiento de la seguridad energética. El incremento del contenido de etanol en la gasolina podría contribuir a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y, al mismo tiempo, estimular la producción nacional de etanol.



No obstante, expertos técnicos advierten que el éxito de la medida dependerá en gran parte de la calidad del combustible y de la gestión adecuada durante el proceso de mezcla y almacenamiento. En el caso de vehículos muy antiguos o con sistemas de combustible deteriorados, recomiendan realizar revisiones periódicas para evitar posibles afectaciones mecánicas.



Según especialistas del sector, si la E10 se implementa con precios razonables, estándares de calidad estables y mecanismos de supervisión eficaces, podría convertirse en la base para avanzar hacia combustibles biológicos con mayores proporciones de etanol, como E15 o E20.



La entrada en vigor de la gasolina E10 en todo Vietnam representa así no solo un cambio en el tipo de combustible utilizado, sino también un reflejo de la transformación de la política energética nacional hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En ese proceso, la confianza de los consumidores será un elemento decisivo para garantizar el éxito de la transición./.

VNA