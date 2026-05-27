Medio ambiente

Ciudad Ho Chi Minh acelera transición hacia transporte ecológico

Ciudad Ho Chi Minh impulsa autobuses eléctricos y zonas de bajas emisiones para avanzar hacia un sistema de transporte ecológico y sostenible.

Ciudad Ho Chi Minh aspira a que el 100% de sus autobuses funcionen con electricidad y energía verde para 2030. (Foto: VNA)
Ciudad Ho Chi Minh aspira a que el 100% de sus autobuses funcionen con electricidad y energía verde para 2030. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh están implementando de manera enérgica la política de lograr cero emisiones netas en el sector del transporte, con una hoja de ruta clara y una asignación de recursos priorizada.

Además de promover el desarrollo económico, la expansión del sistema de transporte ecológico no solo es un requisito obligatorio, sino también un paso decisivo para mejorar la calidad de vida de las personas.

Optar por medios de transporte respetuosos con el medio ambiente

Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con dos mil 432 vehículos en circulación en sus rutas de autobús. De estos, mil 185 son autobuses eléctricos y 182 funcionan con gas natural comprimido (GNC), lo que representa más del 56% del total de ómnibus en funcionamiento.

Gracias al compromiso de la urbe con la transición a un transporte público respetuoso con el medio ambiente, la conversión de autobuses de gasolina a los eléctricos se ha acelerado en los primeros meses de 2026, elevando la proporción de autobuses eléctricos del 40% a casi el 57%.

La metrópolis seguirá convocando licitaciones para proyectos de conversión a autobuses eléctricos, de modo que para 2030, el transporte público municipal consista en ómnibus que funcionen con energía limpia y ecológica.

Según Pham Ngoc Dung, director del Centro de Gestión del Transporte Público (Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh), para controlar la contaminación ambiental, la experiencia de los países industrializados desarrollados demuestra que el primer modo de transporte al que se debe recurrir es el público (metro, autobuses), seguido de los vehículos de transporte comercial y, finalmente, los vehículos privados.

No solo los autobuses, la ciudad se ha fijado un objetivo y una hoja de ruta para convertir vehículos como los servicios de transporte compartido, los de reparto y los de agencias gubernamentales en vehículos eléctricos de bajas emisiones, informó.

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En la zona de recarga de la calle Le Lai se han instalado armarios para el intercambio de baterías de motocicletas eléctricas. (Foto:VNA)



Según las estadísticas del Departamento de Construcción, durante el último año, la ciudad ha anunciado 4.000 ubicaciones para la instalación de armarios de intercambio de baterías, de las cuales unas 1.200 ya cuentan con armarios para satisfacer las necesidades de carga de las motocicletas eléctricas.

La entidad también se esfuerza por completar la planificación de 20.000 ubicaciones para la instalación de armarios de intercambio de baterías para finales de 2026.

Mientras tanto, se prevé que para 2030 Ciudad Ho Chi Minh tendrá aproximadamente 1,2 millones de motocicletas eléctricas en circulación, lo que requerirá más de 25.000 estaciones de carga públicas y armarios de intercambio de baterías públicos.

Implementar la hoja de ruta para la reducción de emisiones

Como principal centro económico del país, con 14 millones de habitantes y una infraestructura de transporte que depende en gran medida de los vehículos privados, Ciudad Ho Chi Minh se enfrenta a una presión creciente derivada de la congestión del tráfico, la contaminación ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tras la fusión, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con más de 11 millones de motocicletas y vehículos impulsados por motor sujetos a pruebas de emisiones. Según evaluaciones de agencias especializadas, si se implementa un control de emisiones estricto, la urbe podría reducir más de 56 mil toneladas de emisiones de carbono y casi cinco mil toneladas de hidrocarburos al año, lo que contribuiría significativamente a mejorar la calidad del aire.

Bui Hoa An, subdirector del Departamento de Construcción municipal, subrayó que el desarrollo del transporte verde no solo es un requisito obligatorio, sino también un avance crucial.

No se trata simplemente de aplicar tecnología, sino de una revolución integral en las instituciones, los recursos humanos, la gobernanza nacional y el impulso para construir y desarrollar una industria nacional capaz de autodeterminación tecnológica, reiteró.

La infraestructura de apoyo es el factor "clave" que determina el éxito de la hoja de ruta de la transformación, apuntó.

En Ciudad Ho Chi Minh, varios inversores están instalando estaciones de carga para vehículos eléctricos y armarios para el intercambio de baterías de motocicletas eléctricas, con el fin de cumplir con la hoja de ruta de la transición ecológica.

Sin embargo, resulta necesario abordar de forma integral la cuestión del acceso a la infraestructura de estaciones de carga para vehículos eléctricos, a fin de garantizar la comodidad del público.

El experto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam, Dam Hoang Phuc, explicó que el problema fundamental reside en el ecosistema, el modelo operativo y, especialmente, en la falta de un sistema de carga sincronizado que garantice que la transición ecológica alcance su objetivo cuanto antes.

Para implementar la hoja de ruta de reducción de emisiones en el sector del transporte, Ciudad Ho Chi Minh está investigando y ultimando políticas de apoyo financiero, que incluyen subsidios, incentivos crediticios y mecanismos de reparto de riesgos para proyectos de inversión en vehículos ecológicos, entre otros.

La metrópolis también está implementando zonas de bajas emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, el área de Can Gio y la zona especial de Con Dao, al tiempo que estudia restricciones a la circulación de ciertos tipos de vehículos motorizados privados en algunas rutas./.

VNA
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