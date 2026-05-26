Lanzan en Hue proyecto para reforzar resiliencia climática en comunidades ribereñas

Hue, Vietnam (VNA) - La ciudad centrovietnamita de Hue lanzó hoy un proyecto de gobernanza de los recursos hídricos y fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático, con el objetivo de apoyar a las comunidades ribereñas del río A Sap en su adaptación a desastres naturales, la protección de la biodiversidad y el desarrollo de medios de vida sostenibles.



La iniciativa es implementada por el Centro de Investigación y Desarrollo Social (CSRD), en coordinación con la organización Oxfam en Vietnam, y forma parte de la tercera fase del Programa de Gobernanza Inclusiva del Agua y Resiliencia Climática en el Mekong (IP3), que se ejecutará entre 2025 y 2029.



En el marco del IP3, el componente desarrollado en la cuenca del río A Sap se centra en fortalecer la resiliencia climática de las comunidades locales mediante la conservación de la biodiversidad acuática y la promoción de modelos de subsistencia adaptados al cambio climático.



Los beneficiarios directos son comunidades indígenas de las comunas A Luoi 3 y A Luoi 4, en la ciudad de Hue. El proyecto busca mejorar la capacidad de adaptación frente a fenómenos meteorológicos extremos, así como proteger los ecosistemas acuáticos mediante la incorporación de la igualdad de género y la inclusión social (GEDSI) en la gestión de los recursos hídricos.



Uno de los ejes principales es fortalecer el papel de las mujeres, las minorías étnicas y los grupos vulnerables en la gestión de los recursos hídricos y pesqueros. Asimismo, se impulsará un mecanismo de cogestión multiactor para mejorar la gobernanza local de estos recursos.



Según el plan, el proyecto busca preservar el 90% de las especies acuáticas endémicas de la cuenca del río A Sap y restaurar progresivamente las poblaciones mediante modelos de conservación comunitaria.



Además, 50 familias de las comunas A Luoi 3 y A Luoi 4 recibirán apoyo para desarrollar medios de vida adaptados al cambio climático, como la acuicultura, sistemas integrados de cultivo-ganadería-acuicultura y el turismo ecológico comunitario.



Trinh Thi Dinh, directora del CSRD, señaló que la organización trabajará junto a las autoridades locales, asociaciones de mujeres y residentes para promover modelos económicos sostenibles adecuados para las mujeres de la zona.



Añadió que también se reforzarán las capacidades en economía verde y circular mediante soluciones basadas en la naturaleza adaptadas al ecosistema montañoso de A Luoi.



Por su parte, Pham Quang Tu, subdirector de Oxfam en Vietnam, destacó que las fases anteriores del programa (IP1 e IP2) sentaron bases importantes en materia de igualdad de género, inclusión social y gobernanza del agua en la región del Mekong, lo que permitirá ampliar los resultados en esta nueva etapa.



El proyecto IP3, financiado por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC) a través de Oxfam, se implementa en cinco países: Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia y Myanmar.



En Vietnam, cuenta con un financiamiento superior a 506.000 dólares y se desarrollará entre 2025 y 2029. Se estima que beneficiará directamente a unas 2.120 personas y a más de 8.480 de forma indirecta, priorizando a mujeres, minorías étnicas y personas con discapacidad.



Tras el taller de lanzamiento, los delegados realizaron visitas de campo para conocer modelos de acuicultura y las áreas de implementación del proyecto en las comunas de A Luoi 2, A Luoi 3 y A Luoi 4./.

VNA