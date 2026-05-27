Medio ambiente

Vietnam restaura hábitat natural para conservar el grulla de cabeza roja

La provincia vietnamita de Dong Thap implementa de forma activa el Proyecto de Conservación y Desarrollo de la Grulla de Cabeza Roja en el Parque Nacional Tram Chim para el período 2022-2032, logrando resultados favorables en el cuidado de la primera bandada y preparando la recepción del segundo grupo en 2026.

Vietnam restaura hábitat natural para conservar el grulla de cabeza roja. (Foto: VNA)
Vietnam restaura hábitat natural para conservar el grulla de cabeza roja. (Foto: VNA)

Dong Thap, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Dong Thap implementa de forma activa el Proyecto de Conservación y Desarrollo de la Grulla de Cabeza Roja en el Parque Nacional Tram Chim para el período 2022-2032, logrando resultados favorables en el cuidado de la primera bandada y preparando la recepción del segundo grupo en 2026.

Según informó el director del parque nacional, Nguyen Van Lam, la institución recibió en abril de 2025 seis ejemplares jóvenes de seis meses de edad procedentes de Tailandia, de los cuales cinco individuos se desarrollan actualmente con buena salud y adaptados al clima tras un año de riguroso seguimiento técnico, habiendo iniciado su proceso de emparejamiento para la reproducción a principios del año 2026.

Para respaldar el programa de conservación, el Parque Nacional Tram Chim ejecutó inversiones en la construcción de jaulas de crianza, áreas de aislamiento, zonas de investigación reproductiva, sistemas de tratamiento de aguas residuales y cámaras de vigilancia, además de establecer un equipo de gestión de nueve miembros que incluye a dos veterinarios disponibles las 24 horas.

Junto con el alimento industrial, las grullas reciben una dieta natural compuesta por peces pequeños, grillos, gusanos de harina, ranas jóvenes y tubérculos de la planta Eleocharis ochrostachys cosechados en el propio ecosistema con el objetivo de recuperar sus hábitos silvestres, complementado con un estricto control epidemiológico y la aplicación de vacunas contra la gripe aviar.

Como continuidad de este proyecto, el Parque Nacional Tram Chim prevé recibir durante el año 2026 un segundo grupo de seis grullas jóvenes adicionales, compuesto por dos machos y cuatro hembras con pesos que oscilan entre los 5,3 y 6,7 kilogramos por ejemplar, cuyos trámites de los permisos de exportación e importación, controles de cuarentena y planes de transporte de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ya se encuentran finalizados.

El itinerario de gestión a largo plazo estipula que ambas bandadas serán ubicadas en jaulas de emparejamiento al cumplir un año de edad para que seleccionen sus parejas de forma natural, estimando que alcancen la madurez sexual entre los años 2027 y 2028 para iniciar la puesta de sus primeros huevos en el parque, estableciendo una población sostenible con un registro genealógico claro que prevenga la consanguinidad.

El éxito del proyecto de conservación está estrechamente vinculado a las labores de restauración ecológica que el parque nacional ha llevado a cabo durante los últimos tres años sobre su superficie total de más de 7.300 hectáreas, que representa uno de los últimos humedales con las características típicas del antiguo ecosistema de la región de Dong Thap Muoi.

Las autoridades del parque lograron recuperar los campos naturales que servían como zona de alimentación para estas aves y que se había reducido por diversas causas, garantizando ahora una fuente de sustento permanente para que la especie pueda retornar y permanecer durante todo el año.
El Parque Nacional de Tram Chim albergó históricamente a más de mil grullas en un solo año, una cifra que decayó severamente con el tiempo, aunque la reaparición de ejemplares salvajes durante 2024 marcó una señal positiva para el éxito de este plan de biodiversidad./.

VNA
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