Vietnam apuesta por centros financieros internacionales para atraer capital y acelerar su integración global

Hanoi (VNA) - La creación del Centro Financiero Internacional (IFC) de Vietnam, basado en un modelo multifuncional y orientado a una integración más profunda en la economía mundial, abre nuevas perspectivas para atraer capital extranjero de alta calidad y generar un nuevo impulso para el mercado financiero y el crecimiento económico del país.



Según el viceprimer ministro Nguyen Van Thang, Vietnam no tiene motivos para retrasar la puesta en marcha del IFC y subrayó la necesidad de acelerar su funcionamiento, garantizando al mismo tiempo un estricto control de riesgos y la seguridad del sistema financiero nacional.



Vietnam inauguró oficialmente el IFC el 21 de diciembre de 2025, en un paso considerado clave dentro de la estrategia nacional de desarrollo económico y financiero. Posteriormente, el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang (VIFC-DN) y el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) comenzaron operaciones el 9 de enero y el 11 de febrero de 2026, respectivamente, sentando las bases de una red de centros financieros modernos con proyección regional e internacional.



De acuerdo con las directrices gubernamentales, el VIFC-HCMC no fue concebido como un centro financiero convencional, sino como un modelo multifuncional destinado a convertirse en una “puerta de entrada” para conectar los flujos internacionales de inversión con la economía vietnamita.



La estrategia de desarrollo del IFC se apoya en cinco pilares principales: el fortalecimiento integral del mercado de capitales y los servicios financieros; la creación de un centro de gestión de activos; el impulso a las tecnologías financieras (Fintech) y las finanzas innovadoras mediante mecanismos de pruebas controladas (sandbox); el desarrollo de bolsas de valores especializadas e instrumentos financieros modernos; y la expansión de las finanzas verdes para promover el crecimiento sostenible.



A pocos meses de su entrada en funcionamiento, los IFC ya han despertado un fuerte interés entre inversores y organizaciones financieras internacionales.



En concreto, tras más de tres meses de operaciones, el VIFC-HCMC otorgó certificados de compromiso de membresía a 15 inversores y trabaja junto con socios estratégicos en proyectos como una bolsa centralizada de productos básicos, un centro financiero marítimo, un centro financiero aeronáutico, fondos de capital de riesgo, programas de finanzas verdes, un centro internacional de compensación de pagos y un modelo piloto de digitalización de activos reales.



Por su parte, el VIFC-DN firmó 20 memorandos de entendimiento con empresas, organizaciones e inversores, además de continuar las negociaciones de otros cuatro acuerdos con entidades internacionales.



Uno de los aspectos más destacados del IFC vietnamita es el modelo de “dos centros, una estructura”, valorado positivamente por expertos nacionales e internacionales.



Luong Thanh Ha, profesor de la Academia de Banca, explicó que el VIFC-HCMC desempeña el papel de principal motor en banca y mercados de capitales de gran escala, mientras que Da Nang está orientado al desarrollo de fintech, tecnología digital y finanzas verdes.



El experto indio en finanzas corporativas Kishore Nuthalapati destacó varios elementos institucionales innovadores del modelo vietnamita, entre ellos el mecanismo sandbox para probar nuevas tecnologías financieras, la creación de tribunales especializados bajo estándares internacionales, la concesión de visados de hasta 10 años para expertos extranjeros y sus familias, y la posibilidad de propiedad extranjera total bajo mecanismos adecuados de control de capitales.



No obstante, pese a las altas expectativas, el funcionamiento de los IFC todavía plantea importantes desafíos en términos de perfeccionamiento institucional y diseño de políticas.



En un contexto marcado por el rápido desplazamiento de los flujos globales de capital y una creciente competencia por atraer inversiones, se espera que el modelo multifuncional de los IFC permita a Vietnam ampliar su capacidad para captar capital extranjero, desarrollar un mercado financiero moderno y fortalecer su posición dentro de la cadena financiera global./.

VNA