Jóvenes oficiales de Vietnam, Laos y Camboya fortalecen solidaridad

Quang Ngai, Vietnam (VNA)- En el marco del programa de intercambio de jóvenes oficiales de los ejércitos de Vietnam, Laos y Camboya 2026, las delegaciones de los tres países realizaron visitas y participaron en actividades deportivas y culturales junto a la División 10, del Cuerpo de Ejército 34, en la provincia de Quang Ngai.



Los jóvenes oficiales rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a los héroes y mártires caídos en la Casa Memorial de la División 10. Asimismo, participaron en encuentros de voleibol y actividades artísticas con numerosas canciones dedicadas a la amistad entre las tres naciones.



Durante el intercambio, el coronel Ho Sy Chien, comisario político de la División 10, afirmó que Vietnam, Laos y Camboya mantienen una larga tradición de solidaridad y estrechos vínculos históricos.



Señaló además que los ejércitos y pueblos de los tres países siempre han luchado hombro con hombro en las causas de liberación nacional y defensa de la patria.



Sy Chien informó que la División 10 fue fundada en 1972 y actualmente es una unidad principal encargada del entrenamiento y que siempre mantiene la preparación combativa para la defensa nacional.



Añadió que los jóvenes oficiales de la división reciben una formación integral, cuentan con una sólida preparación profesional y son constantemente apoyados para su desarrollo.



Según el coronel Ho Sy Chien, las actividades de intercambio contribuyen a fortalecer el entendimiento mutuo, compartir experiencias en trabajo y entrenamiento, y seguir consolidando la amistad tradicional y la solidaridad especial entre los tres países.



Por su parte, el coronel Nak Vichet, subjefe de la Oficina del Ejército de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya, agradeció a Vietnam por crear las condiciones necesarias para que los jóvenes oficiales de las tres naciones pudieran reunirse e intercambiar experiencias, fortaleciendo así los lazos de solidaridad, amistad y cooperación duradera.



Mientras tanto, el teniente coronel Solibanh Sophappanhnya, subdirector del Departamento de Juventud del Ejército Popular de Laos, indicó que los 15 jóvenes oficiales laosianos participantes fueron seleccionados de diferentes unidades militares, con el objetivo de reforzar la cooperación y difundir la relación tradicional entre los tres países.



El teniente coronel Solibanh Sophappanhnya destacó que la visita y el intercambio de experiencias en la División 10 tienen un significado especial para la delegación de jóvenes oficiales de Laos, muchos de los cuales visitan por primera vez Vietnam, una nación heroica, hermosa y en constante desarrollo./.

VNA