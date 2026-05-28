Vietnam llama a solidaridad con Cuba en reunión del Movimiento de Países No Alineados

Nueva York (VNA)- El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, llamó a los Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados a mantener el espíritu de unidad y alzar firmemente la voz contra el bloqueo y las sanciones impuestas a Cuba, en defensa de los principios fundacionales de la organización.



Tales palabras fueron pronunciadas por Hung Viet durante una reunión del Movimiento de Países No Alineados, celebrada el 27 de mayo en Nueva York, Estados Unidos, para escuchar al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien presentó una actualización sobre la situación actual de la isla caribeña en un contexto marcado por el endurecimiento continuo del bloqueo, las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Cuba.



Durante el debate, el embajador vietnamita expresó la profunda solidaridad de Vietnam con los desafíos que enfrenta el hermano pueblo cubano.



El diplomático reafirmó la oposición de Vietnam a las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, calificándolas de acciones contrarias a los principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la libertad de comercio y navegación internacional, así como el derecho de cada nación a elegir su propio camino de desarrollo.



Vietnam también rechaza a cualquier amenaza o uso de la fuerza contra Cuba y sostuvo que el diálogo y la diplomacia constituyen la única vía correcta y sostenible para resolver las diferencias, evitando así un aumento de las tensiones y la inestabilidad que afectan la paz y la seguridad regional e internacional, enfatizó.



El jefe de la delegación vietnamita reiteró que la solidaridad con los pueblos sometidos a presiones, imposiciones e injusticias ha sido siempre un valor fundamental del Movimiento de Países No Alineados, creado sobre la base de los principios de independencia, igualdad soberana, no intervención y coexistencia pacífica. En este sentido, llamó a continuar promoviendo la solidaridad con el pueblo cubano.



En la ocasión, el embajador Do Hung Viet reiteró los tradicionales lazos de amistad, confianza y solidaridad inquebrantable de Vietnam con Cuba, y afirmó que Vietnam continuará acompañando a la isla mediante el fortalecimiento de la cooperación y el apoyo en áreas como la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola y las energías renovables, con el objetivo de contribuir a aliviar las dificultades del pueblo cubano.



En la reunión, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó su agradecimiento por la solidaridad y el valioso respaldo de los países miembros del Movimiento de Países No Alineados.



Asimismo, informó sobre las graves consecuencias derivadas del bloqueo y las sanciones, en particular las medidas coercitivas dirigidas al suministro energético y la imposición de sanciones secundarias contra entidades de terceros países.



Según el canciller cubano, estas medidas están generando serias dificultades para la economía, la sociedad y la vida cotidiana de la población, especialmente en sectores esenciales como la energía, la alimentación y la salud, además de aumentar la preocupación ante las amenazas de uso de la fuerza contra Cuba./.

VNA