Crece interés de inversores globales por startups tecnológicas vietnamitas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El creciente interés de los inversores internacionales por Vietnam, reflejado en el aumento de la participación de las startups vietnamitas en los flujos de inversión de Asia-Pacífico -del 6% al 12%-, abre nuevas oportunidades para que las empresas emergentes del país accedan a capital global, especialmente en sectores vinculados con la tecnología y la inteligencia artificial (IA).



La información fue presentada durante el diálogo “De Vietnam a Silicon Valley: Cómo las startups se integran al ecosistema global de innovación”, organizado conjuntamente por Plug and Play Tech Center, el fondo Saigon Asset Management (SAM) y la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH).



Según los participantes, Vietnam está entrando en una nueva etapa de crecimiento impulsada por la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo del sector privado. En este contexto, el modelo de innovación abierta gana protagonismo como mecanismo para conectar investigación, tecnología, mercado y capital de inversión.



No obstante, los expertos señalaron que, en un escenario donde la IA se expande rápidamente, las startups que aspiren a captar capital internacional deberán ofrecer valores diferenciados difíciles de sustituir por la tecnología. Los fondos globales priorizan actualmente empresas con potencial de liderazgo de mercado o una capacidad de crecimiento sobresaliente.



Bui Quang Hung, presidente de la UEH, afirmó que la conexión entre universidades, startups, empresas, fondos de inversión y organizaciones innovadoras permitirá a Vietnam integrarse más profundamente en la economía de la innovación y contribuir a la configuración de la economía global.



Según explicó, la combinación de las capacidades académicas y de investigación de la UEH con la red internacional de inversión e innovación abierta de Plug and Play y SAM facilitará el desarrollo de empresas, tecnologías y recursos humanos vietnamitas con capacidad competitiva internacional.



En este ecosistema, la UEH actúa como plataforma académica y científica, con una amplia red de investigadores, estudiantes talentosos y vínculos con autoridades locales, mientras que los socios internacionales aportan experiencia en inversión global, comercialización tecnológica y escalamiento de proyectos innovadores.



Jojo Flores, cofundador de Plug and Play, informó que la organización colabora actualmente con más de 550 marcas líderes a nivel mundial, más de 50 organismos gubernamentales y una red de más de 100 mil startups en todo el mundo.



Cada año, Plug and Play realiza más de 250 inversiones en startups y administra activos valorados en más de mil millones de dólares. Flores señaló además que la entidad impulsa programas de apoyo a startups y centros de innovación en Vietnam, además de promover la comercialización de investigaciones universitarias para convertirlas en productos y soluciones orientadas al mercado.



Por su parte, Louis Nguyen, presidente y director ejecutivo de SAM, consideró que Vietnam se está consolidando como un destino atractivo para los flujos de inversión tecnológica gracias a la calidad de sus recursos humanos y al desplazamiento de las cadenas globales de suministro.



A través de su red de socios estratégicos e inversores internacionales, SAM actúa como puente entre el capital global y las empresas de alto crecimiento en Vietnam y el Sudeste Asiático, especialmente en sectores beneficiados por la transición tecnológica y la demanda de largo plazo.



Representantes de distintos fondos de inversión recomendaron a las startups vietnamitas comprender mejor la visión de los inversores globales y mantenerse actualizadas sobre las tendencias de IA y nuevas tecnologías para aprovechar oportunidades de financiamiento, expansión de mercado e integración en el ecosistema innovador de Silicon Valley.



Sin embargo, los especialistas también advirtieron que no todas las startups necesitan internacionalizarse o captar capital extranjero. Muchas empresas pueden desarrollarse de forma sostenible y rentable dentro del mercado nacional si aprovechan adecuadamente el potencial interno antes de expandirse al exterior./.

VNA