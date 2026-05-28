Vietnam debate modernización y transformación digital de los Consejos Populares para mandato 2026-2031

Hanoi (VNA) - Vietnam inauguró hoy la Conferencia Nacional de los Consejos Populares para definir las prioridades del mandato 2026-2031, con énfasis en la modernización de la administración local, la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial en la gestión pública.



La conferencia, organizada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional, se celebró de manera presencial en Hanoi y en conexión virtual con 33 provincias y ciudades del país.



El evento estuvo presidido por Tran Thanh Man, titular de la Asamblea Nacional, junto con el miembro permanente del Secretariado del Partido, Tran Cam Tu; el vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, Do Van Chien; la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra; y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh.



En su intervención inaugural, el presidente del Legislativo subrayó que la conferencia tiene como objetivo evaluar las actividades de los Consejos Populares durante el mandato 2021-2026, así como redefinir el papel de los órganos representativos locales en la nueva etapa de desarrollo nacional.



Señaló que el encuentro permitirá revisar los logros alcanzados, las limitaciones y las lecciones aprendidas, además de establecer las orientaciones para el próximo mandato, en el contexto de la reforma y modernización del aparato político y administrativo hacia un modelo más eficiente, profesional y cercano a la ciudadanía.



Según Tran Thanh Man, el período 2021-2026 estuvo marcado por numerosos desafíos, como la pandemia de la COVID-19, los desastres naturales, el cambio climático y las complejas fluctuaciones del escenario internacional. Paralelamente, Vietnam impulsó importantes políticas relacionadas con la transformación digital, la reforma administrativa, la descentralización y la reorganización de las unidades administrativas.



En este contexto, afirmó, los Consejos Populares de todos los niveles lograron superar las dificultades y consolidar su papel como órganos de poder estatal en las localidades, representando la voluntad y las aspiraciones de la población.



No obstante, el dirigente parlamentario reconoció que la implementación del modelo de administración local de dos niveles aún enfrenta importantes retos, entre ellos la ampliación de las áreas de gestión, el incremento de la carga de trabajo, las limitaciones en la capacidad de algunos funcionarios y la falta de sincronización en la infraestructura tecnológica.



Asimismo, informó que el Buró Político y el Secretariado del Partido realizarán a comienzos de julio de 2026 una evaluación preliminar sobre el primer año de aplicación de este modelo administrativo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en la cita. (Foto: VNA)

Durante la conferencia, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional instó a las localidades a compartir experiencias del mandato 2021-2026 y proponer nuevas soluciones y enfoques para el próximo período. También pidió fortalecer el papel de los Consejos Populares en la promoción del crecimiento económico, el control del poder y la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial en las actividades legislativas y administrativas.



El presidente de la Asamblea Nacional destacó además la experiencia de Hanoi en materia de transformación digital y aplicación de inteligencia artificial, e invitó a las localidades a estudiar y adaptar estos modelos a sus respectivas realidades./.