VNeID se perfila como la superaplicación digital integral de Vietnam

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro Ho Quoc Dung aprobó un proyecto para desarrollar la aplicación nacional de identificación digital VNeID para el período 2026-2030, con visión hasta 2045, con el objetivo de convertirla en una “superaplicación” que actúe como eje del ecosistema digital de Vietnam.



Según la Decisión n.º 940/QD-TTg, emitida el 26 de mayo de 2026, el proyecto busca transformar VNeID en una plataforma digital nacional moderna, segura y con alta capacidad de expansión, capaz de atender de manera eficiente a ciudadanos, empresas, organismos y organizaciones en la gestión de trámites administrativos, el acceso a servicios públicos en línea, las transacciones electrónicas y el uso de servicios digitales.



La plataforma también está concebida como una infraestructura digital confiable para conectar, compartir y autenticar información entre bases de datos nacionales y especializadas, así como sistemas de información administrados por ministerios, sectores, autoridades locales, organizaciones y empresas. Con ello, Vietnam pretende impulsar la transformación digital nacional y avanzar en el desarrollo del gobierno, la economía y la sociedad digitales. Para 2028, el país prevé completar el marco jurídico, las políticas y la infraestructura técnica necesarias para consolidar VNeID como una superaplicación integral al servicio de ciudadanos, empresas y organismos públicos.



De acuerdo con la hoja de ruta, se espera que el 100% de los beneficiarios de pensiones, prestaciones y asistencia social dispongan de cuentas de pago y monederos electrónicos integrados en VNeID. Asimismo, se emitirán cuentas de identificación electrónica a todas las personas y organizaciones que cumplan los requisitos y soliciten el servicio.



Para finales de 2028, alrededor del 50% de los servicios digitales esenciales deberán estar integrados en VNeID, mientras que todos los documentos personales y organizacionales, así como las suscripciones móviles, serán autenticados a través de la plataforma. Además, la inteligencia artificial se incorporará progresivamente para optimizar la experiencia de los usuarios.



El proyecto también contempla que el 80% de los ciudadanos elegibles cuenten con certificados de firma digital para utilizar servicios públicos en línea, junto con una ampliación de los servicios de confianza destinados a respaldar transacciones civiles y comerciales digitales.



De cara a 2030, Vietnam prevé completar el ecosistema digital de VNeID con una amplia gama de utilidades destinadas a ciudadanos, empresas, negocios familiares y servicios públicos ofrecidos por ministerios, sectores y autoridades locales.



Según el plan, todos los ciudadanos dispondrán de cuentas VNeID de nivel 2 integradas con cuentas de pago y monederos electrónicos cuando sea necesario, y todas las personas elegibles recibirán certificados de firma digital para realizar trámites civiles y acceder a servicios públicos en línea.



Asimismo, se espera que para 2030 cerca del 70% de las utilidades y servicios de VNeID incorporen inteligencia artificial para personalizar y mejorar la experiencia del usuario. El Gobierno también aspira a que el 70% de los usuarios adopten pagos sin efectivo y utilicen la plataforma para servicios esenciales como el pago de facturas.



Además, se prevé que el 70% de los usuarios accedan y utilicen regularmente los servicios y utilidades disponibles dentro del ecosistema VNeID.



Con vistas a 2045, Vietnam proyecta ampliar aún más el ecosistema digital de VNeID y continuar perfeccionando la infraestructura técnica y tecnológica para garantizar operaciones estables, seguras y continuas.



Dentro de esta visión de largo plazo, el 100% de los servicios y utilidades de VNeID integrarán inteligencia artificial para optimizar y personalizar la experiencia de los usuarios en distintas aplicaciones y entornos digitales.



El plan también apunta a universalizar el acceso a pagos sin efectivo y a los servicios esenciales de pago de facturas a través de VNeID, con la meta de que el 90% de los usuarios utilicen regularmente los servicios integrados en el ecosistema de la plataforma./.

VNA