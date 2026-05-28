Sociedad

VNeID se perfila como la superaplicación digital integral de Vietnam

El Gobierno vietnamita impulsa el desarrollo de VNeID como eje del ecosistema digital nacional para integrar servicios públicos, pagos electrónicos y autenticación digital.

El objetivo es lograr la integración total de todos los documentos individuales y organizativos en VNeID para 2028, de conformidad con la normativa sobre identificación y autenticación electrónica. (Foto: VNA)
El objetivo es lograr la integración total de todos los documentos individuales y organizativos en VNeID para 2028, de conformidad con la normativa sobre identificación y autenticación electrónica. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro Ho Quoc Dung aprobó un proyecto para desarrollar la aplicación nacional de identificación digital VNeID para el período 2026-2030, con visión hasta 2045, con el objetivo de convertirla en una “superaplicación” que actúe como eje del ecosistema digital de Vietnam.

Según la Decisión n.º 940/QD-TTg, emitida el 26 de mayo de 2026, el proyecto busca transformar VNeID en una plataforma digital nacional moderna, segura y con alta capacidad de expansión, capaz de atender de manera eficiente a ciudadanos, empresas, organismos y organizaciones en la gestión de trámites administrativos, el acceso a servicios públicos en línea, las transacciones electrónicas y el uso de servicios digitales.

La plataforma también está concebida como una infraestructura digital confiable para conectar, compartir y autenticar información entre bases de datos nacionales y especializadas, así como sistemas de información administrados por ministerios, sectores, autoridades locales, organizaciones y empresas. Con ello, Vietnam pretende impulsar la transformación digital nacional y avanzar en el desarrollo del gobierno, la economía y la sociedad digitales. Para 2028, el país prevé completar el marco jurídico, las políticas y la infraestructura técnica necesarias para consolidar VNeID como una superaplicación integral al servicio de ciudadanos, empresas y organismos públicos.

De acuerdo con la hoja de ruta, se espera que el 100% de los beneficiarios de pensiones, prestaciones y asistencia social dispongan de cuentas de pago y monederos electrónicos integrados en VNeID. Asimismo, se emitirán cuentas de identificación electrónica a todas las personas y organizaciones que cumplan los requisitos y soliciten el servicio.

Para finales de 2028, alrededor del 50% de los servicios digitales esenciales deberán estar integrados en VNeID, mientras que todos los documentos personales y organizacionales, así como las suscripciones móviles, serán autenticados a través de la plataforma. Además, la inteligencia artificial se incorporará progresivamente para optimizar la experiencia de los usuarios.

El proyecto también contempla que el 80% de los ciudadanos elegibles cuenten con certificados de firma digital para utilizar servicios públicos en línea, junto con una ampliación de los servicios de confianza destinados a respaldar transacciones civiles y comerciales digitales.

De cara a 2030, Vietnam prevé completar el ecosistema digital de VNeID con una amplia gama de utilidades destinadas a ciudadanos, empresas, negocios familiares y servicios públicos ofrecidos por ministerios, sectores y autoridades locales.

Según el plan, todos los ciudadanos dispondrán de cuentas VNeID de nivel 2 integradas con cuentas de pago y monederos electrónicos cuando sea necesario, y todas las personas elegibles recibirán certificados de firma digital para realizar trámites civiles y acceder a servicios públicos en línea.

Asimismo, se espera que para 2030 cerca del 70% de las utilidades y servicios de VNeID incorporen inteligencia artificial para personalizar y mejorar la experiencia del usuario. El Gobierno también aspira a que el 70% de los usuarios adopten pagos sin efectivo y utilicen la plataforma para servicios esenciales como el pago de facturas.

Además, se prevé que el 70% de los usuarios accedan y utilicen regularmente los servicios y utilidades disponibles dentro del ecosistema VNeID.

Con vistas a 2045, Vietnam proyecta ampliar aún más el ecosistema digital de VNeID y continuar perfeccionando la infraestructura técnica y tecnológica para garantizar operaciones estables, seguras y continuas.

Dentro de esta visión de largo plazo, el 100% de los servicios y utilidades de VNeID integrarán inteligencia artificial para optimizar y personalizar la experiencia de los usuarios en distintas aplicaciones y entornos digitales.

El plan también apunta a universalizar el acceso a pagos sin efectivo y a los servicios esenciales de pago de facturas a través de VNeID, con la meta de que el 90% de los usuarios utilicen regularmente los servicios integrados en el ecosistema de la plataforma./.

VNA
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